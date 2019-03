Marșul pentru viață, pașnic, dar cu mesaj clar: „Alege viața!”

Astăzi, la ora 14.00, zeci de persoane au mărșăluit către Arhiepiscopia Râmnicului, pentru susținerea vieții. Marșul pentru viață 2019 a inceput din fața Primăriei Râmnicului, iar zeci de persoane – asistenți medicali, elevi, cadre didactice, preoți, părinți au mers până la Arhiepiscopia Râmnicului, având parncarte cu mesaje privind susținerea vieții, stoparea avorturilor.



„Astăzi, s-a desfășurat Marșul pentru viață 2019. De câțiva ani, desfășurăm această activitate, iar de la an la an constatăm că sunt tot mai multe persoane care ni se alătură. Preoți, asistenți medicali, elevi, cadre didactice, părinți și mai multe asociații, cum ar fi Asociația Tinerilor Ortodocși Sfântul Valentin și Asociația Mămici din Vâlcea au mărșăluit pentru viață. Este un eveniment foarte frumos, un eveniment pașnic cu un mesaj pentru susținerea vieții. Fiecare copil are un ADN unic, dar și un suflet. Prin astfel de evenimente am tras un semnal: stoparea avorturilor. Arhiepiscopia face multe evenimente, iar mesajul IPS Varsanufie este acela de a lăsa copiii să trăiască. Mulțumim celor care au fost alături de noi”, a declarat preotul paroh Cristian Bănuță.

Sperăm ca, prin astfel de evenimente, să scadă numărul avorturilor; lumea să conștientizeze că, prin avort, este luată o viață.