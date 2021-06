MAI VIN ȘI VEȘTI BUNE pentru economia vâlceană: Faurecia vrea să angajeze 600 de persoane la fabrica din Budești!

Vineri, 4 iunie 2021, președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a vizitat fabrica de huse pentru scaune auto, din comuna Budești, deținută de compania Faurecia din Franța. În acest context, directorul fabricii din comuna Budești i-a adus la cunoștință președintelui județului nostru faptul că, într-un viitor nu foarte îndepărtat, va fi necesară angajarea de noi persoane la această fabrică, într-un număr ce ar putea ajunge chiar la 600! Este un semn clar că business-ul francezilor din județul nostru are roade devreme ce conducerea fabricii se gândește să crească numărul personalului de la 1.600 de persoane (cât are în prezent) până la 2.200 și să devină astfel unul dintre cei mai importanți angajatori din Vâlcea.

Rădulescu: „ M-am implicat în înființarea noilor rute de transport de care fabrica avea nevoie”

Mai multe informații despre această vizită ne-au fost oferite chiar de către președintele Consiliului Județean Vâlcea.

„Cu mare plăcere, am răspuns invitației conducerii Faurecia de a efectua o vizită la fabrica de la Budești, specializată în producția de huse pentru scaune auto. Cunosc activitatea pe care cei de aici o desfășoară fiindcă le-am fost alături încă de la început, din anul 2016, când a fost inaugurată fabrica, iată, care acum a fost extinsă. M-am implicat în înființarea noilor rute de transport de care fabrica avea nevoie și le voi acorda mereu, în condițiile legii, sprijinul meu. Am discutat cu directorul Philippe Neiva despre planurile de viitor ale companiei și am înțeles că există interes pentru creșterea numărului de angajați, de la 1.600, cât numără în prezent, până la 2.200. Îi felicit pentru întreaga activitate și le urez mult succes în viitor!”, a declarat președintele Constantin Rădulescu.

• Material realizat cu sprijinul Biroului de Presă al CJ Vâlcea