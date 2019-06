Magnificii lui Rădoi au speriat Europa

Marți după-amiaza, echipa națională de tineret a României a disputat primul meci de la Campionatul European de Fotbal Under 21 găzduit de Italia și San Marino. Echipa tricoloră, pregătită de selecționerul Mirel Rădoi a înfruntat reprezentativa similară a Croației. Jocul a contat pentru etapa inaugurală a Grupei C din cadrul turneului final.

Meciul a avut nerv, a fost viu disputat, cu multe goluri și foarte multe ocazii de gol. Tinerețea și entuziasmul jucătorilor din cele două echipe s-au văzut din plin pe teren, partida fiind una pe placul iubitorilor de spectacol fotbalistic. Din fericire pentru elevii lui Cosmin Contra și pentru numeroșii spectatori români prezenți în tribunele stadionului din San Marino (acolo unde s-a disputat partida), cât și pentru sutele de mii de împătimiți ai fenomenului care i-au susținut din fața micilor ecrane, meciul s-a dovedit un galop de sănătate. În prima repriză, românii au punctat prin Pușcaș și Hagi (în minutele 11 și 14), dar croații au dat replica în minutul 18 prin Vlasic. Repriza secundă a mai adus două goluri în contul tricolorilor mici, în minutele 66 și 93, autori fiind Băluță și Petre. România s-a impus cu 4-1, stabilind cea mai categorică victorie înregistrată până acum la acest turneu final.

În celălalt meci al primei etape din Grupa C, Franța s-a impus cu 2-1 în fața Angliei.

Urmează meciuri grele cu Anglia și Franța

Chiar dacă sorții nu au fost prea darnici cu selecționata noastră de tineret, în fața căreia au scos numai adversari de top din fotbalul european, România începe să spere la calificarea în semifinalele turneului final. După victoria cu Croația, urmează două dueluri în care cu foarte multă muncă și ceva șansă se pot obține noi puncte.

Vineri, 21 iunie, cu începere de la ora 19.30, România va întâlni selecționata similară de vârstă a Angliei. Meciul se va disputa în Italia, la Cesena. Luni, 24 iunie, în ultima etapă a Grupei C, trupa pregătită de Cosmin Contra va înfrunta Franța. Meciul se va disputa cu începere de la ora 22.00, tot la Cesena.

La finalul celor șase meciuri din Grupa C, echipa cu cel mai bun punctaj se va califica în faza semifinalelor. Ocupanta poziției a doua s-ar putea califica, de asemenea, în penultimul act al întrecerii, dar numai dacă va avea cel mai bun punctaj în «clasamentul» special ce va fi întocmit pentru echipele care vor încheia pe locurile secunde în cele trei grupe ale turneului final. Meciurile din semifinale sunt programate pe 27 iunie, iar marea finală va avea loc pe 30 iunie.

Lotul României pentru turneul final

23 de tineri fotbaliști au primit girul selecționerului Mirel Rădoi pentru a face parte din lotul tricolor care se află în Italia și San Mariono cu prilejul Campionatului European Under 21. În funcție de posturile pe care evoluează și de echipele de club la care sunt legitimați, cei 23 de fotbaliști sunt următorii:

Portari: Ionuț Radu (Genoa), Cătălin Căbuz (Hermannstadt), Andrei Vlad (FCSB)

Fundași: Cristian Manea (CFR Cluj), Ionuț Nedelcearu (FC Ufa), Adrian Rus (Sepsi OSK Sf. Gheorghe), Alexandru Pașcanu (Leicester City), Virgil Ghiță (FC Viitorul), Florin Ștefan (Sepsi OSK Sf. Gheorghe), Radu Boboc (FC Viitorul), Ricardo Grigore (FC Dinamo București)

Mijlocași: Tudor Băluță (FC Viitorul), Dragoș Nedelcu (FCSB), Alexandru Cicâldău (U Craiova 1948 CS), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Dennis Man (FCSB), Ianis Hagi (FC Viitorul), Florinel Coman (FCSB), Darius Olaru (Gaz Metan Mediaș), Vlad Dragomir (Perugia)

Atacanți: George Pușcaș (Palermo), Adrian Petre (Esbjerg fB), Andrei Ivan (Rapid Viena).

Sursa foto: www.frf.ro

Similare

Comentarii

mesaj(e)