Lupta pentru Râmnic a început online

De câteva săptămâni, lupta pentru alegerile locale din iunie a început pe rețelele de socializare, „actorii” principali fiind Mircia Gutău (primarul în funcție) și Virgil Pîrvulescu (aproape sigur candidatul PNL pentru Primăria Râmnicului). Cele două subiecte dezbătute online de cei doi au fost echipa de handbal Sportul Club Municipal și viitoarea parcare din zona Ostroveni.

Primul „croșeu” a venit tocmai în domeniul sportului, din partea lui Pîrvulescu: „Stimate domnule FAPTE ȘI NU VORBE PE LA COLȚURI! Deși încerci să ridiculizezi aspectele prezentate de mine, cu intenția clara de a deturna atenția cetățenilor orașului Râmnicu Vâlcea de la gravitatea faptelor ce au ca scop sifonarea banului public cu consecința împovărării bugetului local și subdezvoltare economică, îți spun doar atât: încercarile tale de manipulare a cetățenilor suporteri și nesuporteri ai SCM Rm. Vâlcea te caracterizează ca un om slab și neperformant, lipsit de responsabilitate, care subestimează nivelul de inteligență al acestora; vreau să știi că sunt un iubitor al sportului în general și mândru de performanța SCM în principal, dar locul meu în tribune este pe partea opusă ție și celor care îți perie scamele, adică lângă suporteri; oare ai uitat că eu am adus COSR la Râmnicu Vâlcea și am organizat Olympic Day?; te-am invitat ca tu și SCM Rm. Vâlcea să mă acționați în judecată, să solicitați despăgubiri, iar acești bani, daca afirmațiile mele sunt nereale, să fie folosiți de club in scopul răsplătirii performanțelor obținute sau, și mai simplu, voi mergeți la biserică, cereți iertare că ați greșit și aduceți banii înapoi în club! Oare ce probe am? Oricum, din iunie, când voi deveni și primarul tău, o să te bucuri că ai avut șansă în viața asta trecătoare, că orașul în care locuiești se dezvoltă și este condus de un om care dorește binele cetățenilor, pe care îi respectă și are grijă de averea lor publică, Rm. Vâlcea! Să vezi ce mândru ai să fii când o să ai ocazia să spui că și tu locuiești în Rm. Vâlcea. Hai să te fac sa te simți bine, deși acum cam tremuri, și să-ți spun că noi aici, în Rm. Vâlcea, suntem toleranți și accentul tău nu ne deranjează. Doar comportamentul”. Replica lui Mircia Gutău nu s-a lăsat așteptată: „Remarc în ultima perioadă o agitaţie prin diverse medii a «Candidatului nimănui», un personaj care aspiră la poziţia de primar (în ciuda confuziei cumplite în care se află în ceea ce priveşte atribuţiile unei astfel de funcţii!) şi care mă chestionează direct asupra unor aspecte care nu au nici o treabă cu administrarea oraşului. Am să îi întorc «Candidatului nimănui» această abordare şi am să îl întreb, la rândul meu, dacă a avut sau nu dosar penal pentru conducerea autoturismului sub influenţa alcoolului. Aştept un răspuns, iar în cazul în care este nevoie, pot aduce şi dovada celor de mai sus. Şi încă ceva: am remarcat cum «Candidatul nimănui» s-a pozat electoral la o distanţă apreciabilă în faţa clădirii Primăriei (oricum, poza asta va reprezenta momentul din viaţa sa în care a fost cel mai aproape de funcţia de primar!). Vreau să îl asigur că, dacă vrea, poate să se apropie şi mai mult şi că nu trebuie să îi fie teamă – că doar nu face poza în faţa sediul Finanţelor din Vâlcea, de pe care cade acoperişul ca urmare a proastei gestionări inclusiv de pe vremea când «Candidatul nimănui» era vicepreşedinte la ANAF”.

Vineri, 28 februarie, Virgil Pîrvulescu a deschis un nou subiect: „Mesajul meu nu are ca intenție crearea unei stări de panică la nivelul populației orașului nostru, ci atenționarea aleșilor din Consiliul Local Rm. Vâlcea asupra misiunii lor de îndeplinit în cadrul acestuia, atenționându-i asupra consecințelor votului lor. Astăzi, 28 februarie 2020, pe ordinea de zi a Consiliului Local Rm. Vâlcea se află înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea unei investiții ce are ca destinație o parcare în zona Ostroveni, pentru care să se aloce suma de aproximativ 4,7 milioane lei (aproape 1 milion de euro). Măi oameni buni, întoarceți-vă cu fața către populația orașului și către provocările care urmează! Avem deja la Spitalul Județean Vâlcea un pacient care este izolat la secțiunea contagioase, zeci de șoferi de camioane care efectuează curse către Italia, în carantină la domiciliu, iar voi vă faceți că nu înțelegeți ce se întâmplă? Oamenii aceștia au nevoie de sprijinul nostru, le trebuie măști, dezinfectant, soțiile si copiii lor sunt în contact cu comunitatea, fără ca noi să știm. Nimeni nu este alături de ei să-i ajute, cu sfaturi și sprijin material. Câștigurile lor urmează să fi diminuate drastic, fiindcă pentru cele 15 zile de carantină vor beneficia doar de indemnizație de boală, care este în procent de 75% din salariul lor de bază. Fără diurne, fără alte câștiguri, fără bonusuri. Firmele unde sunt ei angajați nu mai pot plăti ratele de leasing, nu pot plăti taxele mijloacelor de transport și nici impozitul pe clădiri (toate scadente acum, în martie), întrucât lor camioanele stau pe dreapta și nu produc nimic. Și voi, în continuare cu „ciupeala”! Cum am stat până acum fără parcarea respectivă, mai amânați cu 3 (trei) luni de zile investiția în cauză, iar florile și mărțișoarele pentru doamne și domnișoare mai achitati-le și din buzunarul propriu. Mergeți la DSP Valcea si luați numele și adresa de domiciliu a respectivelor persoane și haideți să-i ajutăm în mod legal și profesionist. Luați măsuri pentru ajutorarea firmele care vor muri dacă nu suntem lângă ele. Aceleași firme care până acum au alimentat bugetul local cu milioane de lei. Gândiți-vă la ultima pandemie de acum 100 ani și la atenționarea curentă a OMS, care spune că ne apropriem cu pași repezi de o pandemie! Trebuie să ne pregătim pentru o criză economică majoră, care va fi extrem de brutală. Probabil mulți dintre noi ne vom pierde locurile de muncă, iar multe dintre firme vor avea dificultăți foarte mari pentru a supraviețui in piață.

Aduceți- vă aminte un proverb: «Țara arde și baba se piaptană!». Iar răspunsul lui Mircia Gutău a venit prompt: „Stimate «candidat al nimănui», ai greşit adresa când ai crezut că voi intra în polemică cu tine. Prin venele tale curge venin şi acest lucru îl ştiu toţi cei care te cunosc, motiv pentru care mie, personal, îmi inspiri doar milă şi sincer te compătimesc. Referitor la «frica» pe care afirmi că o am, ţin să te anunţ că m-ai făcut să râd văzând cât de penibil şi ridicol eşti, însă nu pot decât să-ţi urez succes ţie şi celor care te sprijină în speranţa că veţi ajunge să administraţi oraşul… Apropos, mai ţii minte propunerea pe care mi-ai făcut-o? Ia aminte, Mircia Gutau nu va intra niciodată într-o formaţiune care să aibă că scop îmbogăţirea proprie şi să controleze tot ce mişcă. După ce vei termina de lins clanţele uşilor de la partidele mari din Bucureşti (experienţă ai, pentru că aşa ai ajuns secretar de stat – pupând uşile PSD-ului la Bucureşti), te sfătuiesc să cauţi un partid care să te accepte să candidezi, în caz contrar îţi recomand să înfiinţezi tu un partid căruia ai putea să îi pui numele G.P.T.A. (gunoi, pavele, tiruri, audit), la care poţi adăuga şi litera M (mediocru) –gândindu-mă la «specialistul din tine» care a obţinut nota 5,5 la examenul pentru Garda Financiară. Halal specialist! În fine, din iunie 2020 când voi redeveni pentru a patra oară primarul acestui municipiu, îţi voi accepta obiceiul de a veni cu flori la biroul meu cu ocazia diferitelor evenimente. Din acest moment, schimbul de replici dintre noi pe reţele de socializare ia sfârşit, întrucât proiectele pe care le am de realizat pentru oraşul NOSTRU sunt primordiale şi nu îmi voi mai pierde timpul intrând în polemică cu tine, doar din dorinţa ta de a face campanie electorală pe facebook, de a promova teoria conspiraţiei şi de a te folosi de numele meu, pentru a-ţi creşte notorietatea”.