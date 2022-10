Email the Author

Email the Author

About Corespondenți Curierul de Vâlcea,

Camera de Comerț și Industrie Vâlcea a organizat, luni, 17 octombrie 2022, conferinţa de lansare a proiectului „POCU/860/3/12/ 142935 TRAIN4SME Competențe digitale pentru angajații din IMM” , proiect finanţat din Programul Operaţional Capital Uman. „Proiectul are o durată de 16 luni, desfășurându-se în perioada 22.10.2022 – 31.12.2023 și se va realiza într-un parteneriat Camera de Comerț și Industrie Vâlcea și Indice Consulting and Management SRL. Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea nivelului de competențe digitale a 301 angajați din regiunile SV Oltenia, Centru, SM ce activează în sectoarele economice și domeniile identificate conform SNC și SNCDI și sprijinirea a 32 de IMM-uri care-și desfășoară activitatea/ intenționează să-și adapteze activitatea la unul din sectoarele economice și domeniile de specializare inteligentă. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 1.Sprijinirea a 301 de angajați din IMM-urile din regiunile SV Oltenia, Centru, SM , dintre care minim 31 vor fi angajați vârstnici (55-64 ani) și 121 femei, prin îmbunătățirea cunoștințelor/ competențelor/aptitudinilor digitale ca urmare a participării lor la programele de formare organizate. 2.Certificarea dobândirii unei calificări/validării competențelor în sectoarele economice/ domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI a 274 participanți la programele de competențe digitale organizate în proiect prin intermediul a 16 examene de absolvire organizate la încetarea calității de participant a fiecărui angajat. 3.Sprijinirea a 32 de IMM-uri din regiunile SV Oltenia, Centru, SM care activează sau intenționează să-și adapteze activitatea la sectoarele prioritare, prin participarea angajaților la programe de formare profesională, prin elaborarea unor programe de învățare la locul de muncă pentru 10 dintre acestea, precum și prin sprijinirea a minim trei dintre IMM-uri să introducă programele de învățare la locul de muncă în maxim șase luni de la finalizarea sprijinului. 4.Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor din regiunile SV Oltenia, Centru, SM care își desfășoară activitatea în sectoarele economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI cu privire la importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă, prin derularea a 10 campanii de conștientizare. Valoarea totală a proiectului este de 4,831,554.75 lei, iar valoarea cofinanțării UE este de 4,711,021.92 lei. Este un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020” , a anunțat Anca Elena Săvoiu Cismaru (foto) , managerul proiectului.

Right Asides

Caută articole Caută după:

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Arhive Selectează luna octombrie 2022 (147) septembrie 2022 (137) august 2022 (158) iulie 2022 (187) iunie 2022 (188) mai 2022 (220) aprilie 2022 (194) martie 2022 (240) februarie 2022 (195) ianuarie 2022 (206) decembrie 2021 (163) noiembrie 2021 (211) octombrie 2021 (221) septembrie 2021 (281) august 2021 (197) iulie 2021 (222) iunie 2021 (273) mai 2021 (234) aprilie 2021 (301) martie 2021 (292) februarie 2021 (238) ianuarie 2021 (209) decembrie 2020 (187) noiembrie 2020 (243) octombrie 2020 (256) septembrie 2020 (306) august 2020 (339) iulie 2020 (313) iunie 2020 (302) mai 2020 (219) aprilie 2020 (236) martie 2020 (301) februarie 2020 (234) ianuarie 2020 (233) decembrie 2019 (212) noiembrie 2019 (291) octombrie 2019 (333) septembrie 2019 (259) august 2019 (179) iulie 2019 (355) iunie 2019 (330) mai 2019 (360) aprilie 2019 (337) martie 2019 (401) februarie 2019 (348) ianuarie 2019 (215) decembrie 2018 (230) noiembrie 2018 (355) octombrie 2018 (357) septembrie 2018 (357) august 2018 (161) iulie 2018 (311) iunie 2018 (291) mai 2018 (325) aprilie 2018 (266) martie 2018 (330) februarie 2018 (301) ianuarie 2018 (269) decembrie 2017 (243) noiembrie 2017 (335) octombrie 2017 (378) septembrie 2017 (380) august 2017 (197) iulie 2017 (354) iunie 2017 (372) mai 2017 (436) aprilie 2017 (366) martie 2017 (467) februarie 2017 (416) ianuarie 2017 (340) decembrie 2016 (300) noiembrie 2016 (396) octombrie 2016 (439) septembrie 2016 (404) august 2016 (210) iulie 2016 (394) iunie 2016 (402) mai 2016 (276) aprilie 2016 (445) martie 2016 (497) februarie 2016 (455) ianuarie 2016 (445) decembrie 2015 (331) noiembrie 2015 (463) octombrie 2015 (442) septembrie 2015 (317) august 2015 (185) iulie 2015 (447) iunie 2015 (457) mai 2015 (445) aprilie 2015 (397) martie 2015 (438) februarie 2015 (407) ianuarie 2015 (350) decembrie 2014 (270) noiembrie 2014 (373) octombrie 2014 (481) septembrie 2014 (267) august 2014 (254) iulie 2014 (635) iunie 2014 (533) mai 2014 (237) aprilie 2014 (377) martie 2014 (544) februarie 2014 (490) ianuarie 2014 (321) decembrie 2013 (498) noiembrie 2013 (453) octombrie 2013 (317) septembrie 2013 (335) august 2013 (255) iulie 2013 (318) iunie 2013 (265) mai 2013 (311) aprilie 2013 (303) martie 2013 (371) februarie 2013 (350) ianuarie 2013 (339) decembrie 2012 (308) noiembrie 2012 (434) octombrie 2012 (498) septembrie 2012 (398) august 2012 (282) iulie 2012 (455) iunie 2012 (290) mai 2012 (389) aprilie 2012 (284) martie 2012 (419) februarie 2012 (443) ianuarie 2012 (394) decembrie 2011 (332) noiembrie 2011 (436) octombrie 2011 (455) septembrie 2011 (431) august 2011 (379) iulie 2011 (361) iunie 2011 (314) mai 2011 (335) aprilie 2011 (356) martie 2011 (218) februarie 2011 (61)

Calendar apariții octombrie 2022 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « sept.