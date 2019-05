Locuitorii Râmnicului, felicitați de vicepremierul Daniel Suciu

Cuvinte de laudă s-au îndreptat și spre reprezentanții Prefecturii Vâlcea, ai Consiliului Județean Vâlcea și ai Primăriei Râmnicului



În contextul organizării în ziua de luni, 20 mai, la sediul Primăriei Râmnicului, a ședinței solemne destinată aniversării a 631 de ani de la prima atestare a orașului, invitați de la nivelul național al administrației publice au fost Vasile Daniel Suciu, viceprim-ministru (care, în calitate de ministru al Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a venit în județul nostru pentru a semna mai multe proiecte ce urmează să fie implementate în Vâlcea, Dolj și Mehedinți) și Claudiu Manda, vicepreședinte al Senatului.

În discursul său, vicepremierul Daniel Suciu a lăudat orașul pentru felul în care acesta se prezintă oaspeților, apreciind că urbea noastră „arată minunat”. De asemenea, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a remarcat colaborarea excelentă care există între reprezentanții unora dintre instituțiile reprezentative ale județului nostru: Prefectura Vâlcea (prefect Florian Marin), Consiliul Județean Vâlcea (președinte Constantin Rădulescu) și Primăria Râmnicu Vâlcea (primar Mircia Gutău).

„Am venit cu foarte mare bucurie să vă felicit pentru fiecare zi de istorie din cei 631 de ani, să vă felicit pentru că, domnule primar, ați făcut într-adevăr în acest oraș performanță și acest oraș arată minunat. Vreau să vă mai felicit pentru că astăzi, în România, avem o mare neputință: de a ne respecta și de a colabora. Atât de mult vedem peste tot în spațiul public doar poziții adverse de război, unii nu mai știu sau nu mai știm să ne respectăm unii pe alții. Am ajuns în spațiul public să ne comportăm de parcă bâta, înjurătura sunt ceva normal. Și pentru că vorbeam de neputință, aici, la Vâlcea, este încă o performanță. Este performanța ca un primar și un președinte de consiliu județean și un prefect să colaboreze foarte bine și nu pentru persoanele lor, ci pentru toți locuitorii acestui oraș și acestui județ. Am venit la Râmnicu Vâlcea și i-am invitat și pe președinții de consilii județene vecini pentru că vom face niște lucruri în perioada imediat următoare. Am venit și să mă bucur alături de dumneavoastră pentru că, de 631 de ani, faceți istorie și sunt convins că mult după ce toți cei aflați în această sală nu vor mai fi, Vâlcea și Râmnicu Vâlcea vor face istorie pentru că meritați. La mulți ani, dragi colegi, prieteni, la mulți ani, Râmnicu Vâlcea! La mulți ani, tuturor, oriunde s-ar afla!”, au fost cuvintele foarte frumoase adresate râmnicenilor de vicepremierul Daniel Suciu.

