Localnicii din Gușoeni au sărbătorit 553 ani de atestare documentară

În duminica de Rusalii, adică în data de 16 iunie, Primăria şi Consiliul Local al comunei Guşoeni au organizat Ziua comunei. Cu acest prilej, au fost inaugurate lucrările de construire a Căminul cultural. Cu ocazia acestui eveniment, administraţia condusă de Nicolae Concioiu s-a pregătit pentru a sărbători cum se cuvine manifestarea, devenită deja o tradiţie. „Evenimentul s-a derulat în târgul săptămânal al comunei, iar programul a cuprins diferite activităţi educaţionale pentru tineri. În plus, pe scena amenajată în aer liber a urcat formaţia de căluşari a localităţii, acompaniată de instrumentele tradiţionale zonei: ţambalul şi vioara, mânuite de maeştri instrumentişti ai localităţii Guşoeni. Alături de formaţia de căluşari ai Guşoeniului au mai urcat pe scenă Niculina Stoican, Valentin Sanfira, trupa «Noaptea Târziu» și orchestra «Rapsodia vâlceană». La eveniment am invitat oficialităţie judeţului, printre care președintele Constantin Rădulescu și prefectul Florian Marin. Cu acest prilej am inaugurat lucrările la Căminului cultural, dar şi la centrul civic. Cum spuneam, sărbătoarea s-a derulat pe scena amenajată la târgul săptămânal, unde, în urmă cu aproape două luni, am pus în funcţiune panourile fotovoltaice pentru producerea curentului electric. Pe copertinele târgului săptămânal sunt montate panouri fotovoltaice care pompează energie în reţeaua de medie tensiune. Prin urmare, centrala fotovoltaica este un obiectiv realizat, sunt mulţumit, are structură nouă, panouri aduse din Germania, iar mentenanţa este asigurată de Compania E.ON România”, a transmis primarul Concioiu.

O nouă ediție a Cupei Rusaliilor

În programul manifestărilor au fost şi competiţii sportive, desfăşurate sub genericul „Cupa Rusaliilor”. La această ediție, au fost prezente patru echipe înscrise de fotbal – Inter Lăpuşata, C.S. Şuşani, Luceafărul Pesceana, alături de echipa gazda CS Guşoeni. Trofeul a fost adjudecat de echipa din Lăpuşata, care a câştigat la limită, scor 1 – 0, în faţa celor de la Şuşani. Finala mică s-a disputat între celelalte două echipe participante – CS Guşoeni şi Luceafărul Pesceana, învingătoare fiind echipa gazdă, care a obţinut locul 3 la „Cupa Rusaliilor”. Premierea a fost făcută de noul preşedinte al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Vâlcea, Adrian Comănescu, care a răspuns invitației primarului Nicolae Concioiu. Echipele participante au fost răsplătite cu mingi, diplome, medalii şi cupe.

