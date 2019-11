Liga Campionilor, handbal feminin: calificarea se decide în Germania

SCM Râmnicu Vâlcea va susține duminică, 10 noiembrie, un meci foarte important în cadrul etapei cu numărul cinci din Liga Campionilor de handbal feminin. Cu începere de la ora 19.00, campioana României va evolua pe terenul campioanei Germaniei, SG Bietigheim. Meciul are o importanță foarte mare pentru ambele echipe, de rezultatul acestei întâlniri depinzând, în proporție de 95-99%, ordinea în care SCM Râmnicu Vâlcea și Bietigheim vor încheia în clasamentul Grupei C. Cu două etape rămase de disputat în această primă fază a grupelor, primele certitudini ale Grupei C sunt că Brest Handball și Buducnost Podgorica vor încheia pe primele două poziții în grupă (probabil în această ordine) și se vor califica fără emoții în faza grupelor principale. Tot o certitudine este și aceea că SCM Râmnicu Vâlcea și SG Bietigheim vor termina pe locurile trei și patru, aici rămânând deschisă lupta pentru poziția a treia, care, asemenea, primelor două, asigură calificarea în faza grupelor principale (Main Round).

Vâlcea are și varianta remizei

Înaintea meciului din Germania, SCM Râmnicu Vâlcea ocupă poziția a treia în clasamentul Grupei C, cu două puncte acumulate. De partea cealaltă, SG Bietigheim se află pe poziția a patra, adică ultima, fără să aibă vreun punct câștigat. Pentru a mai putea spera la calificarea în Main Round, campioana Germaniei trebuie să câștige partida de duminică. Vâlcencele vor deveni sigure 100% de prezența în Main Round fie dacă vor câștiga meciul de duminică, fie dacă vor remiza. De altfel, deși suntem convinși că nu pentru asta au plecat spre Germania, elevele antrenorului Florentin Pera și-ar putea permite chiar și luxul de a pierde partida de la Bietigheim, dar la o diferență mai mică de șapte goluri. Asta pentru că, așa cum se cunoaște, într-un meci care a contat pentru prima etapă a Grupei C (disputat pe 4 octombrie), SCM Râmnicu Vâlcea a triumfat, pe teren propriu, în fața campioanei Germaniei, scor 34-27.

Chiar dacă au avut un program foarte aglomerat în ultimele săptămâni, cu multe meciuri dificile, credem că handbalistele de la SCM Râmnicu Vâlcea au valoarea și capacitatea necesară pentru a se impune chiar și în fief-ul campioanei Germaniei. O dovadă în acest sens o reprezintă evoluția fetelor noastre din partida tur, disputată în Sala Sporturilor „Traian”, când, în multe momente, elevele lui Florentin Pera au arătat care dintre cele două echipe merită să se califice în faza grupelor principale.

Ultimul test din acest an: meciul de pe teren propriu cu Brest

În cazul în care va obține minim un punct din partida de duminică de la Bietigheim, echipa noastră va fi, cum spuneam și mai sus, sigură de calificarea în faza grupelor principale. Ar fi o performanță lăudabilă, la care mulți dintre suporterii echipei noastre nici nu îndrăzneau să vizeze până în sezonul trecut. Dacă se va întâmpla așa, vâlcencele vor avea mai puțină presiune în partida care va conta pentru ultima etapă a Grupei C. Pe 16 noiembrie, cu începere de la ora 18.00, SCM Râmnicu Vâlcea va primi vizita franțuzoaicelor de la Brest, acel joc putând să conteze doar pentru numărul de puncte cu care cele două echipe vor porni în faza grupelor principale, dar nu și pentru calificarea în Main Round. Dacă această presiune a calificării nu se va mai afla pe umerii elevelor lui Florentin Pera, sprijinite și de publicul vulcanic din tribunele polivalentei, credem că SCM ar putea face un meci mare contra celor de la Brest!

Grupa C: programul etapei a V-a

Duminică, 10 noiembrie (ora 19.00)

Brest Handball – Buducnost Podgorica

Duminică, 10 noiembrie (ora 19.00)

SG Bietigheim – SCM Râmnicu Vâlcea

Grupa C: programul etapei a VI-a

Sâmbătă, 16 noiembrie (ora 18.00)

SCM Râmnicu Vâlcea – Brest Handball

Sâmbătă, 16 noiembrie (ora 20.00)

Buducnost Podgorica – SG Bietigheim

Gyor și Brest rămân cu punctaj maxim

Dacă după etapa a treia din grupele Ligii Campionilor concluzionam că ETO Gyor și Brest Handball erau singurele echipe din cele 16 angrenate în competiție care aveau numai victorii, situația rămâne de actualitate și după runda a patra. Campioana Ungariei s-a impus în fața campioanei Sloveniei, Krim (scor 31-26), în timp ce Brest Handball a câștigat, de asemenea într-un meci disputat pe teren propriu, contra campioanei Germaniei, SG Bietigheim (scor 36-30). Cele două echipe au șanse bune să obțină noi victorii și în etapa a cincea, penultima a competiției. ETO Gyor va juca pe terenul campioanei Suediei, IK Savehof, în timp ce Brest va primi vizita campioanei Muntenegrului, Buducnost Podgorica.