LIBERALII VÂLCENI AU ADUS UN OMAGIU constructorilor Hidrocentralei Lotru

În data de 18 noiembrie 2022, o delegație a Filialei PNL Vâlcea, condusă de președintele acesteia, profesor Cristian Buican, și incluzând pe deputatul Laurenţiu Cazan și senatorul Claudia Mihaela Banu, precum și aleși locali și județeni ai PNL, a participat, la invitația organizatorului, Hidroelectrica SA, la aniversarea a 50 de ani de la intrarea în funcțiune a centralei hidroelectrice Lotru. Cu ocazia acestei aniversări desfășurată la sediul hidrocentralei, organizatorii și invitații au adus un omagiu proiectanților, arhitecților și inginerilor, respectiv muncitorilor care au realizat cel mai mare obiectiv hidroenergetic de pe râurile interioare ale țării. „Această importantă realizare a geniului constructiv românesc a contribuit nu numai la creșterea substanțială a producției de energie electrică, ci a dat și un impuls dezvoltării întregii zone, în special stațiunilor turistice Voineasa și Vidra unde s-au construit numeroase facilități de cazare și distracție pentru turiști. Prin inițiativa guvernului liberal, în 2007, a demarat un proces de retehnologizare a hidrocentralei în valoare de 88 de milioane de euro prin care s-a asigurat prelungirea cu 30 de ani a ciclului de viață al acesteia. Acum, liberalii vâlceni au adus omagiul lor constructorilor români, conștienți de faptul că prin noi înșine putem să ne dezvoltăm țara și să ne asigurăm un nivel de trai ridicat. Acesta este imperativul sub care am lucrat și vom lucra și în viitor în serviciul concetățenilor”, a declarat președintele Filialei Vâlcea Partidului Național Liberal, deputatul Cristian Buican. • Material realizat cu sprijinul Biroului de presă al Filialei PNL Vâlcea

