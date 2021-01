LIBER PENTRU SCHIAT la Voineasa?

După ieșirea de sub sechestru în data de 7 ianuarie 2021 și semnarea contractului de atribuire prin delegarea serviciului de administrare a domeniului public schiabil Voineasa, încheiat între Primăria Voineasa și liderul de asociere SC Fagia SRL, veștile bune pentru amatorii de sporturi de iarnă din Vâlcea și nu numai continuă.

Astfel, eforturile intensificate de după aceste praguri birocratice au constat în pregătirea pârtiilor, montarea de plase de protecție, montarea saltelelor de protecție pe stâlpi, montarea tunurilor de zăpadă, scoaterea cablului de la teleski care era căzut pe pământ cu doi metri de zăpadă peste el, deszăpezirea spațiilor tehnice a peroanelor etc.

„Stimați iubitori ai Domeniului schiabil Transalpina, va informăm stadiul în care ne aflăm în momentul de față: s-au efectuat toate verificările necesare privind reautorizarea instalațiilor și anume verificările Pram și prize de pământ, verificările magneto-inductive ale cablurilor, au fost terminate reviziile mecanice și eliberate procesele verbale de revizie, a fost încheiat contractul cu serviciul de Ambulanță și, recent, am înaintat documentația la CNCIR privind reautorizare instalațiilor. Încă nu ne-au înaintat o dată, dar sigur se va face ISCIR-izarea. Mai sunt ceva probleme cu serverul sistemului de Ticketing, care se remediază sigur până în 28 ianuarie. În cel mai rău caz, pentru că va trebui să lucrăm pe serverul din Austria deoarece cel de aici este prăjit, în măsura în care facem reautorizarea și sistemul de Ticketing nu este funcțional, o să deschidem la liber… Vă rugăm să aveți răbdare pentru că tot ceea se execută este pentru siguranța dvs. și nu o să facem rabat de la nimic care ar periclita aceasta. Vă mulțumim pentru înțelegere și, dacă totul este ok, vă așteptăm să ne bucurăm împreună spre sfârșitul lunii ianuarie de cel mai frumos domeniu schiabil din țară”, este anunțul Domeniului schiabil Transalpina – Voineasa pe o rețea de socializare.