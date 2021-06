LIBER LA CIRCULAȚIE între Rânca și Obârșia Lotrului

Compania de Drumuri a redeschis, miercuri, circulaţia pe DN 67 C – Transalpina, şoseaua care atinge cea mai înaltă altitudine din ţară, 2.145 metri, în Pasul Urdele.

Pe tronsonul de altitudine, între Rânca şi Obârşia Lotului, traficul rutier este permis în următoarele condiţii: circulaţia se poate face exclusiv pe timpul zilei, între orele 07.00 – 21.00, cu restricţie pentru camioane şi cu limitare de viteză de 30 de km/h pe serpentine, informează Poliţia Română. Transalpina are o lungime de 150 de kilometri, face legătura între Oltenia şi Ardeal, porneşte din Oraşul Novaci, judeţul Gorj, şi ajunge la Sebeş, în judeţul Alba.

„Pe a doua cea mai înaltă şosea din ţară, DN 7 C – Transfăgărăşan, circulaţia încă nu poate fi redeschisă. Regionala de Drumuri Braşov, care administrează tronsonul Cârţişoara – Bâlea Lac din judeţul Sibiu, mai are de deszăpezit aproximativ un kilometru, stratul de zăpadă de la 2.000 de metri fiind, încă, foarte mare, pe alocuri o grosime chiar de 4-5 metri. Conform Regulamentului de Funcţionare, DN 7 C (tronsonul Cabana Capra – Bâlea Lac – Bâlea Cascadă) ar putea fi redeschis complet la începutul lunii iulie”, potrivit unui comunicat al CNAIR.

Sursă foto: Arhivă