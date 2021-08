La Happy Kids învățământul de excelență se realizează și prin proiecte Erasmus+

– Azi e o zi importantă pentru Grădinița Happy Kids și Școala Gimnazială Discovery Kids din Râmnicu Vâlcea. Ne puteți explica de ce?

Laura Popescu (coordonator proiect) : E o zi cu gust dulce-amărui. Suntem bucuroși că am implementat un proiect deosebit, cu rezultate excepționale și cu un impact ce a depășit așteptările noastre. Este vorba despre parteriatul școlar Erasmus+ „Exploring the Curriculum Through Nature Programs” (Nr. 2018-1-RO01-KA229-049254_1) derulat în perioada 2018-2021. Alături de noi, în această aventură a cunoașterii, sunt parteneri din Italia, Spania, Bulgaria, Grecia și Letonia.

– Ați evidențiat partea dulce. De ce amărui?

Proiectul a ajuns la final. E greu când se pune punct. Totuși, colaborarea cu școlile partenere va intra într-o nouă etapă dedicată diseminării produselor iar programele cu și în natură dezvoltate de noi pe durata acestor 3 ani vor continua. Amărui și datorită provocărilor pe care le-a impus prezenta situație sanitară care a afectat desfășurarea fizică a multor activități. În același timp, conectarea cu natura care a stat la baza proiectului, a ajutat emoțional mulți copii, profesori și părinți să facă față mai bine restricțiilor.

– Care sunt principalele realizări ale acestui proiect?

Fiecare dintre parteneri a realizat un program educațional în natură descoperind cele mai bune metode de a folosi mediul înconjurător pentru atingerea obiectivelor prevăzute în programa școlară. Noi, de exemplu, am desfășurat activități săptămânale cu fiecare grupă de grădiniță și fiecare clasă la Centrul Outdoor. Profesorii s-au adaptat rapid unui nou mod de a preda, iar foarte curând, ziua de outdoor a devenit ziua preferată a copiilor.

– Oferiți-ne mai multe amănunte despre Centrul Outdoor.

Centrul este o clasă uriașă fără pereți, o combinație de livadă, pădure, poiană și zonă umedă. Aici profesorii și copiii, respectând natura, învață practic și aplicat noțiuni din toate domeniile curriculare.

– Cum? Poți preda matematică în pădure?

Desigur. De exemplu, cu bețe și frunze de diferite culori elevii reprezintă fracții, iar cu ajutorul unor elemente din natură și două bețe, copiii de grădiniță exersează mai mic, egal sau mai mare. Și o rețetă de plăcintă de noroi cu topping de frunze de toamnă, presupune măsurarea unor volume și numărarea ingredientelor sau gruparea lor după anumite criterii.

– Cum au răspuns părinții la introducerea acestui program?

La început, unii părinți au fost neîncrezători. Pe parcurs însă, au înțeles valoarea și beneficiile acestui program și s-au convins că programul outdoor este sigur și eficient. De altfel, și părinții sunt beneficiari ai acestui proiect prin produsele noastre: „Ghidul părintelui pentru activitățile outdoor” și setul de cartonașe cu informații și idei de activități în natură.

– Proiectul mai are și alte rezultate, în afara celor două menționate?

Proiectul a avut două direcții: școala în natură și natura în școală. Profesorii au realizat kit-uri educaționale cu materiale naturale pe care le folosesc în practica curentă. Alte produse realizate sunt un ghid pentru profesorii care doresc să desfășoare activități în natură precum și „Ghidul de bune practici” care conține 275 de activități create și testate de profesorii parteneri.

– Tot ce spuneți e de mare actualitate. Învățământul online a îndepărtat fizic copiii nu numai de școală ci și de mediul natural, iar dumneavoastră, prin acest program, ați reușit să îi reconectați la natură. Aveți în vedere să continuați pe viitor în această direcție?

Iubirea noastră pentru natură și dorința de a o proteja și îngriji face parte acum din cine suntem, din esența noastră. Programul outdoor va continua, și pentru a păstra deschiderea europeană, am depus o nouă aplicație Erasmus+ „Let It Grow!”, proiect prin care formăm o generație puternic implicată în protejarea și conservarea mediului natural.