La Costești,

FIZICIANUL CRISTIAN PRESURĂ în vizită la trovanți

Unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați savanți români contemporani, vâlcean din Voineasa, Cristian Presură a descris minunea naturală de la Costești după încă o vizită în zonă:

„Trovanții sunt formațiuni rotunde de nisip cimentate, create datorită apelor calcaroase. Pentru că aici, lângă Horezu, au fost odată o delta și o mare (Marea Sarmatică). Cu multe milioane de ani în urmă, o mare parte a masivului Buila-Vânturariţa din apropiere a fost un recif de corali. Acum peste 25 de ani, doi tineri geologi, Iulia și Marius, m-au luat peste munte să-mi arate resturi de corali pe vârful muntelui. În momentul când am văzut că se poate trece peste munte, cu piciorul, o lume nevăzută s-a deschis ochilor mei. Datorită formațiunilor calcaroase, în zonă sunt multe peșteri. Acum câteva zile am stins lumina lanternei într-una dintre ele și am ascultat tăcerea adâncurilor împreună cu fata mea. Tinerețea vine cu fascinația lucrurilor noi pe care le descoperim. Mirarea, admirația, surpriza, sunt sentimente ale tinereții pe care sper să nu le pierd odată cu trecerea anilor”.