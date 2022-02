LA ARME! „Fratele Vasile” și ceilalți români din Cernăuți învață lupta antitanc…

Temerile edilului Peștereanu privitoare la soarta prietenilor și fraților din Ostrița încep să se materializeze

După cum vă informam și anterior, distanța de peste o mie de kilometri față de văpaia războiului dintre Ucraina și Rusia nu există în sufletele și mințile locuitorilor din Costești înfrățiți cu localitatea Ostrița, Cernăuți.

În urma ultimelor evenimente din zonă, românii din Cernăuți au fost invitați deocamdată să se înscrie în brigada militară „Cneazul Roman cel Mare”, scrie bucpress.eu.

„La Centrul Internațional pentru Menținerea Păcii și Securității, militarii brigăzii au învățat să stăpânească sistemele de rachete antitanc NLAW. De la începutul războiului, brigada de luptă, cu demnitate și onoare, îndeplinește sarcini în regiunile Donețk și Lugansk și revine periodic la punctul de staționare permanentă în orașul Volodimir-Volinskii din Volîni. Ușile unității militare sunt deschise pentru bărbații și femeile din regiunea Cernăuți care sunt pregătiți să se înscrie în rândurile militarilor, sergenților și ofițerilor. Cetăţenilor fără experienţă în serviciu li se oferă pregătire la Centru şi obţinerea unei specialităţi militare în două-trei luni. Militarii sunt asigurați cu toate necesare, inclusiv produse alimentare, servicii medicale, tratament sanitar și balnear preferențial și beneficii anuale de sănătate în valoare de o indemnizație lunară. Oferim cazare gratuită în cămine, sau compensație pentru chirie. Sprijinul financiar al unui militar în prima lună de serviciu este în mediu de 11.000 UAH la locația unității și de la 33.000 UAH în zona desfășurării operațiunilor militare. Cei care doresc să se alăture soldaților cu experiență ale Brigăzii nr. 14 «Cneazul Roman cel Mare» trebuie să contacteze centrele teritoriale de recrutare de la locul înregistrării sau Comisariatul regional din Cernăuți”, conform sursei menționate.

Ce este NLAW?

Potrivit Defense.ro, NLAW, cunoscută și sub numele de MBT NLAW, este o generație de rachete antitanc cu rază scurtă de acțiune (20 până la 800 de metri), dezvoltat de Saab Bofors Dynamics și Thales Air Defense în colaborare cu Ministerul britanic al Apărării. În prezent, este utilizat de forțele militare ale Regatului Unit, Finlandei, Luxemburgului și Suediei:

„NLAW, cunoscut și sub numele de Main Battle Tank and Light Anti-tank Weapon (MBT LAW), este un sistem antitanc, format dintr-un lansator de unică folosință preîncărcat cu o singură rachetă ghidată. Racheta poate fi trasă în două moduri distincte, ”direct attack” și ”top attack” – modul în care muniția NLAW este setată să se detoneze deasupra unui tanc unde blindajul este de obicei cea mai slabă . Sistemul NLAW poate lovi cu uşurinţă un tanc aflat la 800 m distanță și poate străpunge blindaje cu o grosime de peste 500 mm, deoarece utilizatorul trebui să ținta timp de 3-5 secunde ţinta fixată, timp în care sistemele electro-optice calculează traiectoria țintei, raza de acțiune și viteza. Potrivit informaţiilor furnizate de compania Saab Bofors Dynamics, nu este nevoie ca operatorul unui sistem NLAW să menţină tinta fixa până când racheta îşi loveşte ţinta, chiar și antena mașinii blindate este suficientă – electronica va face totul de la sine”.

Costeștiul anunță că poate găzdui români din Ostrița

„Zilele următoare, primăria Costești va trimite o adresă oficială către Prefectură, deci Guvern, pentru a ne anunța disponibilitatea oficială să-i primim pe frații noștri aflați la această cumpănă. Sper din toată inima ca și alte localități din județ să ni se alăture. Știu că e o perioadă extrem de nefastă cu toate aceste scumpiri și cheltuieli, dar cred că sângele apă nu se face și că a sosit clipa să ne ridicăm la înălțimea provocărilor!”, a declarat Toma Peștereanu, primarul comunei Costești.