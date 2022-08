LA ARHIEPISCOPIA RÂMNICULUI,

Proiecție de film și lansare de carte

Iubitorii de cultură sunt invitați la vizionarea filmului și lansarea volumului „Care dintre noi”, aparținând regizoarei Chris Simion-Mercurian

Arhiepiscopia Râmnicului și Liga Femeilor Creștin Ortodoxe invită iubitorii de cultură vineri, 9 septembrie 2022, la vizionarea filmului și lansarea volumului „Care dintre noi”, aparținând regizoarei Chris Simion-Mercurian.

Evenimentul se va desfășura în Sala „Gherasim Arhiepiscopul” a Așezământului „Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul”, începând cu ora 18.00. Acesta se va desfășura în cadrul manifestărilor dedicate împlinirii a 30 de ani de la înființarea Ligii Femeilor Creștin Ortodoxe din Arhiepiscopia Râmnicului.

„Care dintre noi?”, un film de Chris Simion-Mercurian despre cancer ca oportunitate

Într-un salon de chimioterapie, unde o zi se trăiește cât o viață, unde se desenează uși când nu există niciuna și unde oamenii văd raze de soare chiar dacă nu există ferestre, cinci personaje cu experiențe diferite de viață reușesc în final să vadă situația în care sunt ca pe o oportunitate.

„«Care dintre noi» pentru că nu știm niciodată care dintre noi. Una din opt femei este diagnosticată cu cancer de sân. Și cu toate acestea cancerul nu este o boală. Este un dar, dacă poți să îl vezi așa. În anul 2017 am fost diagnosticată, iar povestea filmului este inspirată din ceea ce am trăit în perioada tratamentului oncologic. Filmul «Care dintre noi» este modul meu de a le împărtăși celor care trec prin încercarea asta că există lumină în spatele bolii. Fiecare are în sine o putere nebănuită de a trece un obstacol greu. Trebuie doar să aibă răbdare, să nu se panicheze și să abordeze ușor, cu umor. Există situații mult mai dramatice decât cancerul. Detașarea, schimbarea de perspectivă, atitudinea pozitivă nu sunt sfaturi, sunt câteva exerciții care pot fi de folos. Viața e frumoasă cu tot ce vine la pachet, nu doar cu ceea ce ne convine nouă. Iar când crezi că nu mai poți, ți se pare. Poți mult mai mult”, spune Chris Simion-Mercurian.

În film joacă actorii Maia Morgenstern, Marius Manole, Ilona Brezoianu, Crina Semciuc, dar și Delia Grigoroiu, Georgiana Popescu, Eva Spiru și copilul Alexandra Mercurian.

• Material realizat cu sprijinul Biroului de presă al Arhiepiscopiei Râmnicului