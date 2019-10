Jocurile Olimpice de la Tokio aduc o nouă premieră: medalii realizate din telefoane mobile și aparate electronice reciclate!

Surprinzător sau nu, medaliile vor fi realizate tot din metalele clasice (aur, argint și bronz)

Programate în vara anului 2020, Jocurile Olimpice de la Tokio promit să vină cu mai multe premiere în lumea sportului mondial. De la creșterea numărului de sportivi care vor participa la această ediție niponă, mai multe țări participante și până la unele inovații tehnologice care să îi ajute pe arbitrii în luarea deciziilor, Jocurile Olimpice de anul viitor se anunță unele ale inovațiilor. Însă, una dintre surprizele cele mai mari, care cu greu putea fi concepută până în urmă cu două-trei decenii, se anunță a fi cea legată de natura materialelor din care vor fi realizate medaliile ce vor fi oferite câștigătorilor. Astfel, medaliile care vor fi oferite la Jocurile Olimpice din 2020 vor fi realizate și din materiale care vor proveni din telefoane mobile și alte aparate electronice reciclate. Este vorba despre un puternic semnal pe care organizatorii competiției doresc să îl transmită în toată lumea cu privire la importanța protejării mediului înconjurător, colectării selective și la reciclarea cât mai multor deșeuri electronice, indiscutabil preferabile aruncării unor astfel de deșeuri la coșul de gunoi obișnuit sau, mai rău, pur și simplu în natură!

FRF a salutat decizia organizatorilor de a oferi medalii din materiale reciclate

După anunțul organizatorilor privind această inovație, oficialii Federației Române de Fotbal au oferit un feedback pozitiv ideii de a fi oferite astfel de medalii câștigătorilor și celorlalți ocupanți ai podiumului din probele olimpice programate anul viitor.

„Mai este mai puțin de un an până la startul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, acolo unde și naționala României va fi prezentă în competiția de fotbal după mai bine de jumătate de secol. Calificarea tricolorilor la Jocurile Olimpice a venit în urma prezenței reprezentativei U21 în semifinalele EURO”, au transmis reprezentanții FRF prin intermediul unui comunicat de presă.

„Pentru competiția de anul viitor, organizatorii au pregătit ceva special. Toate medaliile acordate sportivilor care vor urca pe podium vor fi realizate din materiale reciclate provenite de la aparate electronice donate, între care s-au regăsit și peste 6 milioane de telefoane mobile. Din 80.000 de tone de materiale reciclate au putut fi extrase 32 de kilograme de aur, 3 tone de argint și 2 tone de bronz. Suficient pentru a produce în jur de 5.000 de medalii necesare pentru Jocurile Olimpice și Paralimpice”, au mai punctat oficialii FRF.

Naționala de fotbal va debuta pe 23 iulie

Prin prezența în semifinalele Campionatului European din vara acestui an, naționala Under 21 a asigurat calificarea României la Jocurile Olimpice. Competiția de fotbal masculin va lua startul pe 23 iulie 2020, finala fiind programată pe 8 august 2020. Meciurile se vor disputa la Tokyo, Kashima, Saitama, Sapporo, Sendai și Yokohama. Vor fi eligibili jucători Under 23, născuți începând cu 1 ianuarie 1997. Pot exista și trei excepții în lot, adică fotbaliști pentru care nu există nicio limită de vârstă. Până în acest moment, se cunosc doar cinci din cele 16 echipe naționale participante din turneul masculin: Japonia, Franța, Germania, România și Spania. Brazilia este campioana olimpică en titre, naționala sud-americană masculină câștigând titlul olimpic suprem în urma Jocurilor Olimpice din 2016 pe care chiar le-a și găzduit la Rio de Janeiro.

Sursă foto: www.frf.ro