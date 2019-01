Iryna Glibko de la SCM Râmnicu Vâlcea, cea mai bună handbalistă străină din Liga Florilor!

• acest titlu i-a fost acordat municipalei chiar de către reprezentanții FRH

Ucraineanca în vârstă de 28 de ani (născută pe 18 februarie 1990) este una dintre cele mai longevive handbaliste străine din Liga Florilor. Campioană a României cu CSM București (2015) și de două ori cea mai bună marcatoare a ligii naționale (2013 și 2018), ea a reușit să își pună amprenta și la SCM Râmnicu Vâlcea, ajutând echipa de la poalele Capelei să termine prima jumătate a sezonului din Liga Florilor în fruntea clasamentului.

Glibko: „Sezonul acesta avem șansa de a câștiga titlul național”

După această nominalizare, jucătoarea de la SCM a oferit mai multe declarații. Ea a vorbit despre ce a însemnat anul 2018 din perpectivă proprie, dar și despre șansele pe care echipa sprijinită financiar de Primăria Râmnicului și de Consiliul Județean Vâlcea le are pentru ca, la finalul sezonului 2018/2019, să cucerească în premieră titlul național, în detrimentul mult mai galonatei CSM București.

„Sunt foarte bucuroasă că am primit această distincție, este un cadou pentru toată munca depusă anul trecut. Cred că pot îmbunătăți multe aspecte ale jocului meu, iar asta mă motivează să muncesc din ce în ce mai mult. Vreau să mulțumesc clubului și coechipierelor mele, premiile individuale nu pot fi dobândite fără aportul întregii echipe. 2018 a fost un an foarte bun pentru mine, cu experiențe minunate, cea mai importantă fiind câștigarea Supercupei României. Sezonul acesta avem șansa de a câștiga titlul național, muncim din greu pentru asta și vom face tot posibilul să realizăm această performanță.”, au fost cuvintele Irynei Glibko.

Palmaresul Irynei Glibko

Cluburi pentru care a evoluat: SC „Galytchanka” Lviv (Ucraina); „Zaporozhye-ZSEA” (Ucraina); Podatkova University (Ucraina); HC Danubius Galați (România); CSM București (România); HCM Roman (România); SCM Râmnicu Vâlcea (România).

Trofee câștigate cu echipele pentru care a evoluat:

• Aur: Liga Națională de Handbal Feminin (România 2015), Supercupa României (2018), Bucharest Trophy (2014)

• Argint: Liga Națională de Handbal Feminin (Ucraina 2008, 2011)

• Bronz: Liga Națională de Handbal Feminin (Ucraina 2008, 2011)

Premii și pentru alte nume importante din handbalul românesc

Alături de Iryna Glibko de la SCM Râmnicu Vâlcea, care a primit, cum spuneam mai sus, titlul de cea mai bună jucătoare străină din Liga Florilor, Federația Română de Handbal a mai premiat următorii sportivi:

• Cristina Neagu – cea mai bună jucătoare româncă în 2018 și cea mai bună jucătoare româncă din Liga Florilor

• Mihai Popescu – cel mai bun jucător român în anul 2018

• Alexandru Csepreghi – cel mai bun jucător român din Liga Zimbrilor

• Vitaly Komogorov – cel mai bun jucător străin din Liga Zimbrilor