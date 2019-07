Investiție necesară la Gușoeni: căminul cultural

Lucrările de finisare sunt pe final, iar livrarea mobilierului este în grafic la noul Cămin cultural din Gușoeni. De acesta era mare nevoie în localitate, așa cum a spus de mai multe ori primarul Nicolae Concioiu. „Aveam atâta nevoie de Căminul cultural, pentru că în localitatea noastră se ajunsese să se programeze nunțile cu un an sau chiar doi înainte. Am primit o parte din scaune, ne mai trebuie altele, pentru că am decis să luăm scaune care pot fi strânse când este cazul pentru a crea spațiu suplimentar. Vom mai aștepta pentru că nu mai sunt în stoc cele de culoarea care am ales-o”, declară primarul Concioiu.