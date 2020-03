Interviu cu noul inspector școlar adjunct, Mirela Toma: „Educația este pe primul plan în ceea ce privește relaționarea”

Am dorit să cunoaștem mai bine noul inspector școlar adjunct al IȘJ Vâlcea, profesor Mirela Toma, și am realizat, de la distanță (căci, din păcate, așa sunt vremurile), un scurt interviu.

– Ce părere aveți, pentru început, de noua funcție pe care o ocupați, începând cu data de 26 martie?

Sunt onorată pentru că reprezintă ceea ce cred că are omenia mai frumos: educația. Nu mi-am dorit această funcție, nu e nici o hotărâre ușor de luat, deoarece presupune responsabilități, mai ales într-o perioadă extrem de grea, de neprevăzut. Nu m-aș fi avântat însă dacă nu aș fi avut o expertiză. Și experiența își spune cuvântul.

– Sunteți felicitată de foarte multe cadre didactice. Cum au simțit colegii dumneavoastră de breaslă numirea?

Sincer, în primul rând, trebuie respectate regulile ce se impun în această perioadă grea. Seara a venit numirea și am preferat să nu-i anunț; nu am transmis niciun mesaj pentru a nu veni toți deodată. Dimineața, am fost la ora 8.30, la Inspectoratul Școlar, am stat de vorbă cu fiecare, rugându-i în primul rând să respecte regulile, siguranța noastră. Am purtat un dialog direct pe problemele cu care se confruntă fiecare. Sunt probleme existențiale, dar sunt sigură că vom trece de toate cu răbdare. Este vorba, înainte de toate, de siguranța copiilor, a tuturor.

– Care ar fi prima chestiune pe care o veți pune la punct, în noul mandat?

Mai intâi de toate, am intrat în Grupul directorilor, pentru a avea o relație în teritoriu, cu școlile din județ. O primă chestiune pe care sper să o rezolv poate chiar mâine (n.r. 30 martie) este aceea că nu-mi este clar dacă există o persoană de contact la fiecare unitate școlară. Înțeleg că lucrăm de acasă, dar cred că, poate, printr-un afiș, cu un număr de telefon și desemnarea unei persoane de contact, putem avea controlul și asupra unor lucruri cum ar fi nevoia unui act, o adeverință… Este nevoie de disponibilitatea oamenilor, a cetățenilor către secretariatele școlilor. Voi da semnalul acesta și-n teritoriu, pentru a avea un control asupra situațiilor din școli.

Sunt adeptul îndrumării și al controlului și înțeleg cât contează pentru un cetățean rezolvarea unei probleme.

– Aveți un mesaj de transmis către colegi, către cetățeni, în general?

Mesajul meu este să dăm dovadă de calm, de înțelegere, să verificăm veștile care pot fi alarmiste. Îndrept acest mesaj în primul rând spre colegii mei, apoi spre părinți și cetățeni în general și sper într-o finalitate bună. Educația este pe primul plan în modul de relaționare, apoi dragostea. Dacă punem și dragoste în ceea ce facem, vom avea rezultate bune.

Mirela Toma a terminat Facultatea de Electromecanică din Craiova, a fost profesor, dar și director la Liceul „Constantin Brâncoveanu” din Horezu și este apreciată de colegii de breaslă, dovadă stând și zecile de felicitări adresate ca urmare a numirii la Inspectoratul Școlar Vâlcea. Este inspector școlar adjunct din 26 martie, având și atribuții de inspector școlar general.

A consemnat Anamaria CONSTANTINESCU