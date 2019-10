Intervenție riscantă și îndelungată pentru eliberarea unui urs, în Perișani

• localnicii și autoritățile, puse pe jar ore bune

O ursoaică s-a zbătut mai bine de opt ore în sârma unui gard, în comuna Perișani, sat Surdoiu, până la eliberare

În urmă cu două zile, adică luni, 28 octombrie, în satul Surdoiu, timp de opt ore, 15 oameni au păzit o femelă urs care, în căutare de hrană, a rămas prinsă în sârma unui gard dintr-o livadă.

Primarul din Perișani spune că localnicii se află în mare pericol în astfel de cazuri

„Am fost anunțat că o femelă urs care, în căutare de hrană, a rămas prinsă în sârmele unui gard într-o livadă unde noaptea trecută (n.r. duminică, 27 octombrie) a venit să mănânce din fructele târzii ale toamnei (mere și pere), ultimele din acest an pentru că în perioada următoare va veni iarna. La ora 9.30 am primit un telefon de la un cetățean al satului că un proprietar de livadă, când a mers să-și ducă bovinele din gospodărie la pășunat în grădina cu pricina, a dat peste animalul sălbatic înțepenit în gard; a avut noroc că fiara nu a scăpat din prinsoare când el a apărut la cca 5 m de această vietate sălbatică. Sigur nu ar mai fi scăpat cu viață căci animalul era speriat și, totodată, rănit de tăieturile sârmelor ce-i încorsetau mijlocul corpului și piciorul drept din spate… Am anunțat imediat toate autoritățile ce trebuiau să intervină în asemenea situații și tot au trecut trei ore până au venit specialiștii să-l tranchilizeze; după această operație a trebuit ca 10 oameni reprezentanți ai Jandarmeriei, asociației de vânătoare, primăriei și poliției să-l păzească până se trezește, ca la plecare din grădină spre pădure să nu atace pe cineva, chiar dacă toți locuitorii din zonă erau anunțați despre pericol. După cinci ore, animalul și-a revenit și la ora 17.30 a pornit amețit către habitatul lui, Parcul Național Cozia. Din această povestioară nu reiese că a fost ceva grav, dar dacă privim lucrurile cu multă atenție și-n perspectivă putem vorbi de faptul că în comunitatea locală din Perișani au fost deja probleme cu porcii mistreți sau urșii din parc, ba chiar și din afara acestei rezervații. Din partea Masivului Făgăraș urșii au omorât în satul Mlăceni și Poiana câteva bovine adult și anul trecut și-n acest an, fără ca un singur proprietar de animal domestic să primească un leu despăgubire, chiar dacă noi reprezentanții autorității locale din Perișani ne-am implicat în a-i ajuta să -și întocmească dosarele. Toată munca noastră s-a blocat la Ministerul Mediului în Departamentul cinegetic al acestuia. Din evidența Asociației de Vânătoare Artemis și a celor de la Parcul Național Cozia reiese că-n acest moment, în localitatea Perișani, trăiesc peste 50 de urși, 10 în parc și peste 40 în restul zonei, ceea ce face ca teritoriul de hrană al acestora să fie categoric insuficient; până în această perioadă animalele respective au mai găsit hrană în pădure sau livezile oamenilor. Ce vor face de aici înainte până la primăvară? Sigur vom mai avea evenimente cu pericole de atacuri în gospodării. Cine ne va proteja, căci Legea 407/2006 ce se ocupă de vânătoare și fondul cinegetic nu prevede nicio protecție umană, ba dimpotrivă protejează doar animalele sălbatice, sau mai mult, se dorește înființarea altui parc național în zonă în Munții Făgăraș. Dacă tot protejăm animalele, de ce nu le creăm și împrejmuire de siguranță să nu mai aibă contact cu latura umană? În ce țară trăim? Cine va avea curaj să pună măcar odată la punct câțiva aiuriți de la ONG-uri care stau la originea proiectelor de lege ce se votează aiurea în Parlament, care trăiesc în mijlocul orașelor și nu dau nas în nas cu aceste fiare sălbatice să-și dea seama de realitate?”, a declarat edilul Ion Sandu.

Siguranța cetățenilor… la nivel minim!

Problema animalelor sălbatice nu este de ieri, de azi, ci ea a fost semnalată de nenumărate ori autorităților locale și județene, care, în lipsa unor prevederi legale clare, iau doar minime măsuri de siguranță a cetățenilor.