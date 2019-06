Instanța din Vâlcea a decis soarta liceelor Oltchim și Henri Coandă

Astăzi, magistrații Tribunalului Vâlcea s-au pronunțat in procesul dintre Sindicatul Personalului din Invățământul Preuniversitar și Inspectoratul Școlar Județean. Redăm mai jos adresa emisă de către conducerea Spip Vâlcea, prin președinte Florin Popa:

„Sindicatul Personalului din Invățământul Preuniversitar Vâlcea, afiliat la FSE Spiru Haret, a câștigat, atunci când mulți nu se mai așteptau, la Tribunalul Vâlcea, procesul cu Inspectoratul Școlar Vâlcea pe speța cu desființarea prin divizare totală a celor două licee-Liceul Tehnologic H.Coandă și Liceul Tehnologic Oltchim. In fapt „instanța anulează in parte hotărarea Consiliului de Administrație al I.Ș.J.Vâlcea cu privire la avizul conform pentru reorganizarea prin divizare totală” (citat din minuta instanței ) a celor două licee, aviz cu caracter obligatoriu. Menționăm că avizul a stat la baza hotărârii C.L.care a dus la desființarea celor două unități de invățământ. Sindicatul nostru a depus la tribunal cererea de chemare in judecată incă din luna ianuarie 2018 -dosarul :1843/90/2018. In dispozitiv au intervenit, cu mult succes, asociația părinților de la Liceul Coandă prin persoana doamnei Alice Vaschi, dar și un grup de profesori de la cele două licee. De asemenea, trebuie remarcat și ajutorul unui avocat din Vâlcea pe care l-am chemat in apărare.Mulțumim tututor! Mai există o cale de atac, dar nu credem că se mai poate schimba ceva. La Curtea de Apel Pitești este pe rol dosarul nr.1237/90/2018-acțiune deschisă tot de sindicatul nostru, in care ne judecăm cu Primăria Rm. Vâlcea pentru anularea hotărârii C.L.care privește desființarea Liceului Coandă. Instanța de aici așteaptă hotărârea Tribunalului Vâlcea pentru a se pronunța”.

Contact, inspector școlar general IȘJ Vâlcea, Andra Bică, a ținut să precizeze că s-a dat câștig in cazul unui aviz dat de Inspectorat și că se va face recurs la Curtea de Apel Pitești.

