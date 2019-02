Infracțiune rutieră la Călimănești

Încă un conducător auto aflat sub influența alcoolului a fost identificat de polițiști în trafic, din Călimănești. Astfel, la data de 4 februarie a.c., polițiști din Călimănești au oprit pentru control, pe Drumul Național 7, pe raza orașului Călimănești, un autoturism condus de un bărbat de 56 ani, din județul Neamț. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o alcoolemie de 0,84 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cel în cauză a fost condus la Spitalul orașului Brezoi, unde i s-au recoltat probe biologice de sânge, în vederea stabilirii gradului de alcoolemie, iar pe numele său s-au întocmit acte premergătoare urmăririi penale, sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere a unui autoturism sub influența alcoolului.