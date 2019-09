Din octombrie, începe asfaltarea pe DJ 677 A Șirineasa – Pesceana – Sutești

Investiția are o valoare de peste 740 de miliarde de lei vechi!

În cursul zilei de 6 septembrie 2019, în cadrul unei emisiuni tv, președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a transmis o veste importantă pentru vâlceni. Societatea care a câștigat licitația a anunțat că, în luna octombrie, vor începe lucrările pe DJ 677 A, pe ruta Șirineasa – Pesceana – Sutești. Reprezentanții firmei care a câștigat licitația a anunțat ca vor preda proiectarea în 30 de zile.

În context, este de amintit faptul că, pentru acest proiect, firma constructoare a lucrat mai mult timp la partea de proiectare din pricina dificultății drumului.

Rădulescu: „Este un drum extrem de degradat în anumite locuri”

Despre această amplă investiție în infrastructura județului nostru, Constantin Rădulescu (foto alăturat), președintele Consiliului Județean Vâlcea a declarat: „Avem un drum județean pentru care am semnat contractul de finanțare. În urma finalizării licitației, firma câștigătoare trebuie sa facă proiectare și execuție. Este vorba despre DJ 677 A, acel drum care pleacă din Șirineasa, trece prin Pesceana și merge până la Sutești, traversând totodată Glăvile, Amărăști și Crețeni. Este un drum extrem de degradat în anumite locuri pe care noi am făcut câteva lucrări de asfaltare, dar proiectarea anumitor porțiuni din acest drum este, se pare, extraordinar de dificilă. Prin pădurea de la Șirineasa spre Pesceana ne confruntăm și cu alunecări de teren, sunt situații grele pentru că am descoperit inclusiv surse de apă în platforma drumului. Astfel că, în cursul zilei de 5 septembrie, ne-am întâlnit cu reprezentanții societății care face proiectarea și execuția si am primit asigurări că, în maximum o lună de zile, vom primi proiectul final la Consiliul Județean. Estimăm că, până la sfârșitul lunii octombrie, să începem lucrările și pe acest drum important pentru județul Vâlcea”.

Se va asfalta pe o lungime de peste 35 de kilometri

Ca și date tehnice ale acestui amplu proiect de reabilitarea a infrastructurii care se va desfășura în partea de sud a județului nostru, trebuie spus că DJ 677 A este un drum cu o lungime de peste 35 de kilometri. Acesta pornește din localitatea Sutești, din DN 67B, traversează comunele Crețeni, Amărăști, Glăvile, Pesceana, având punct final în DJ 677 F, pe raza comunei Șirineasa. Investiția la care facem referire are o valoare de peste 74.000.000 lei, termenul de execuție a lucrărilor fiind de 30 de luni (fiind de așteptat ca lucrările să se finalizeze în primăvara anului 2022).

Sursa foto: Facebook Popa Cristian Stefan

