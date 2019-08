Începe a șaptea ediție a Maratonului Olteniei, un eveniment marca CEZ România!

În perioada 31 august – 1 septembrie, iubitorii de sport se intalnesc la Ramnicu Valcea, in Tinutul Maratonului, pentru o portie generoasa de miscare in aer liber, distractie si oportunitatea de a darui #energiepentrubine cauzelor sociale sprijinite de eveniment. Concurenti, sustinatori sau vizitatori sunt asteptati in ultima saptamana din luna august, in parcul Zavoi din Ramnicu Valcea, sa devina cetateni ai Maratonului Olteniei. Pasionatii de sport in aer liber se vor bucura de un week-end plin de surprize, trasee de concurs spectaculoase, zone tematice, muzica si multa voie buna.

Biletele de participare la probele de concurs consacrate (Cursa MTB Cross Country, cu doua variante de traseu – scurt, de 33 km si lung, de 51 km si cea de Trail Run, cu trei variante de traseu: crosul de 10,5 km, semimaratonul de 21,5 km si maratonul de 42 km) au fost deja epuizate de sportivii care si-au asigurat pasaportul de maratonist in Tinutul Maratonului, cum a fost supranumita comunitatea creata in jurul evenimentului.

Primii care vor concura sunt pasionatii de MTB, sambata, 31 august, fiind urmati de amatorii de alergare, care vor lua startul duminica, 01 septembrie. Tot duminica, isi vor masura fortele si copiii cu varste intre 4 si 13 ani, in cadrul unei competitii special organizate pentru ei. Incurajarile si buna dispozitie a copiilor vor fi asigurate de mascotele CEZ Vanzare, Energix si Calorix – care intruchipeaza energia electrica si gazul natural.

Pe langa celebrarea unui stil de viata sanatos, participarea la Maratonul Olteniei le ofera concurentilor oportunitatea de a oferi #energiepentrubine uneia dintre cele trei cauze sociale sustinute de MO, editia 2019: Fundatia Progress – proiectul CODE Kids, Habitat for Humanity Romania – proiect de construire case in comuna Vaideeni si Cruce Rosie Valcea – echipamente si dispozitive medicale noi pentru serviciul de ambulanta.

Parcul Zăvoi va gazdui 13 zone tematice

Lista surprizelor pregatite participantilor la Maratonul Olteniei 2019 include 13 zone tematice, pe gustul tuturor vizitatorilor parcului Zavoi, de la mic la mare:

• Zona Cabina Foto, asigurata de catre RC Europe – partener Platinum, le va oferi participantilor poze potrivite pentru pasaportul de maratonist!

• Zona Sporturi Extreme (noutatea editiei MO 2019), asigurata de catre Ciga Energy – partener Gold, ii asteapta pe iubitorii de adrenalina cu demonstratii, ateliere si concursuri de skateboarding oferite de catre 4 skateri profesionisti.

• Zona Pasta Party, asigurata de catre LeasePlan – partener Silver, le va oferi participantilor un pranz delicios;

• Zona Rezultate Live, asigurata de catre Star Storage – partener Silver, este zona in care sustinatorii concurentilor pot urmari in timp real rezultatele favoritilor lor;

• Zona Copiilor, asigurata de catre Comranado – partener Silver, va oferi celor mici ateliere de lego ce ii vor tine in priza ore la rand!

• Zona de Navomodelism, asigurata de catre ALM Power Group – partener Silver, va gazdui intreceri cu barcute pe lacul din parcul Zavoi. Aici, copiilor li s-a pregatit si o alta supriza: face painting!

• Zona Sporturi de Familie, asigurata de Fine Business Consulting – partener Silver, o zona de joc si joaca, dedicata cu precadere familiilor care vor putea practica sporturi de echipa;

• Zona Panou Nume, asigurata de catre Energobit – partener Silver, este locul in care numele concurentilor vor fi afisate pe panoul de onoare al Tinutului Maratonului – prilej de selfie-uri;

• Zona Fun, asigurata de catre Epure, Lizac si Asociatii (ELA) – partener Silver, va fi locul unde jocurile nu tin cont de varsta. „All against one” Olympics si alte jocuri distractive vor provoca vizitatorii sa intre in arena si sa rezolve o serie de fun-challenges contracronometru;

• Zona Garderoba, asigurata de catre Venturo Investment – partener Silver, va avea grija ca toate lucrurile personale ale participantilor si vizitatorilor sa se afle in siguranta.

Suplimentar, concurentii se vor putea hidrata si reface dupa efort, in zonele special gandite pentu ei:

• Zona de Hidratare si Alimentare, asigurata de catre Adrem – partener Platinum – va contribui la recuperarea fortelor de catre concurentii intorsi de pe traseu;

• Zona de Masaj si Recuperare – asigurata de Inform Lykos – partener Silver, ii asteapta pe concurenti cu sesiuni de masaj si recuperare, efectuate de terapeuti profesionisti;

• Zona Recovery – asigurata de Electroalfa – partener Silver, alcatuita dintr-o alee terapeutica si o zona cu saltele pentru yoga si stretching este ideala pentru pauze de odihna.

Editia din 2019 a Maratonului Olteniei este organizata cu sprijinul Primariei Municipiului Ramnicu Valcea, HyperSport, SmartAtletic, beneficiind de suportul partenerilor Platinum Adrem si RC Europe; Ciga Energy in calitate de partener Gold; LeasePlan, Star Storage, Fine Business Consulting, ALM Power, Electroalfa, Epure Lizac si Asociatii, Comranado, Inform Lykos, Energobit, Venturo, Heinner, Gold Nutrition, in calitate de parteneri Silver, fiind sustinuta de Intrarom, Sloop, Hotel Sofianu, Serve, Alka, Dr. Oetker si Rogalski Damaschin Public Relations, cu sprijinul Realitatea, Europa FM, Adevarul, Running Mag, 321sport.ro (parteneri media) si Club Sportiv Lykaios, Cozia Racing Team, Buridava (parteneri locali).

Mai multe detalii despre Maratonul Olteniei 2019, puteti regasi accesand www.maratonulolteniei.ro

Totodata, concurentii pot obtine toate informatiile despre eveniment, trasee, regulamentului concursului, programul MO 2019 si nu numai folosind aplicatia mobila Maratonul Olteniei.

• Directia Comunicare și Marketing CEZ România