Încă o șansă pentru CELE ȘASE LOCALITĂȚI GHINIONISTE din Vâlcea? Ministerul Dezvoltării vrea să salveze proiectele de distribuție a gazelor

Râmnicu Vâlcea, Călimănești, Dăești, Roești, Bălcești, Păușești-Măglași sunt cele șase UAT-uri din județ refuzate inițial pentru investițiile de peste 220 milioane de euro

În cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” sunt prevăzute obiective de investiții pentru rețele de distribuție de gaze naturale, unde vor putea fi depuse proiectele care au rămas în afara limitei valorice ale apelului lansat în POIM. Menționăm că în cadrul celor două sesiuni ale apelului POIM au fost depuse 243 proiecte în valoare totală de 2,56 miliarde euro, sumă de 10 ori mai mare decât alocarea maximă a apelului (235 milioane euro).

După cum vă informam anterior, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (AM POIM) din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat finalizarea evaluării cererilor de finanțare depuse în a doua sesiune a apelului „Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale”.

„În urma evaluărilor au fost selectate pentru finanțare, în limita alocării disponibile, primele 15 proiecte cu cel mai mare punctaj. Proiectele câștigătoare au obținut între 70,75 și 72,25 puncte. Aceste proiecte vor asigura dezvoltarea de rețele inteligente de distribuție a gazelor naturale în 45 localități. Valoarea cumulată a investițiilor este de 180 milioane euro. De remarcat că în această sesiune au fost propuse proiecte complexe, care deservesc mai multe localități și un număr mai mare de beneficiari finali. În urma primei sesiuni a apelului, au fost selectate 10 proiecte care prevăd instalarea de rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în 18 localități. În a doua sesiune de depunere a proiectelor au fost încărcate în sistemul informatic MySMIS 219 de proiecte. După verificarea administrativă și a eligibilității au fost respinse 96 proiecte, iar 123 s-au calificat în ultima etapă de evaluare (tehnico-financiară)”, informa Autoritatea la începutul acestei luni după ce a refuzat in corpore lista UAT-urilor vâlcene care candidaseră cu dosare care săreau de 220 milioane: Râmnicu Vâlcea, Călimănești, Dăești, Roești, Bălcești, Păușești-Măglași.

MDLPA va prelua finanțarea proiectelor

„Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va prelua finanțarea proiectelor eligibile, mature, depuse la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), care nu au primit finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare, cu un buget suplimentar de 5,5 miliarde de lei, și va lansa, în martie, apelul pentru investițiile în rețeaua de gaze din Programul „Anghel Saligny”, a anunțat, luni, în cadrul unei conferințe de presă, ministrul Cseke Attila.

În prima parte a lunii martie 2022, va fi lansat apelul de proiecte pentru investițiile în rețeaua de gaze, finanțat prin „Anghel Saligny”, cu un buget total de 7,5 miliarde de lei, a spus ministrul. Proiectele pentru care localitățile pot cere finanțare sunt cele referitoare la construcția de noi rețele de distribuție a gazelor naturale, precum și extinderea și modernizarea celor existente, iar miniștrii dezvoltării și energiei urmează să semneze Ordinul comun pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanței privind PNI „Anghel Saligny”.

„Vor fi preluate proiecte din POIM care sunt mature, în sensul că au studiile de fezabilitate și proiectele tehnice efectuate și au primit avizele necesare, astfel încât pot intra în procesul de achiziție publică mult mai repede. După procedura de achiziție publică, pot fi demarate lucrările de construcții. 70% dintre localitățile din România nu au acces la rețeaua de distribuție a gazelor naturale, avem nevoie de un progres real și rapid în acest domeniu, acesta fiind motivul pentru care Ministerul Dezvoltării va prelua proiectele mature din POIM”, a mai subliniat Cseke Attila.

Prin POIM, 95 de comune, 6 orașe și 4 municipii au cerut finanțare pentru dezvoltarea rețelei de distribuție a gazelor naturale și vor primi, acum, finanțare de la Ministerul Dezvoltării.

„MDLPA urmează să propună Guvernului, spre aprobare, un proiect de Ordonanță de Urgență pentru transferarea acestor proiecte, urmând ca MIPE, în termen de 15 zile de la aprobarea acesteia, să transfere proiectele la Ministerul Dezvoltării. În același timp, beneficiarii vor încărca, pe platforma digitală dedicată proiectelor finanțate prin «Anghel Saligny», datele proiectelor, urmând să fie semnate contractele de finanțare”, a conchis Cseke Attila.

Situația de la Râmnicu Vâlcea

„La evaluare, am luat peste 54 puncte. Orașul Călimănești a obținut 8 sau 10 în plus pentru că s-a asociat cu altă localitate (comuna Bujoreni, n. red.). Am primit o adresă de la Ministerul Fondurilor Europene prin care ni se comunică faptul că proiectul nostru este foarte bun, că a fost declarat eligibil, dar nu mai sunt bani pentru gaze. Înțeleg că intră la finanțare doar proiectele de la 82 puncte în sus. Ce să vă mai spun, o bătaie de joc! Am depus o muncă teribilă atât noi, cât și Călimăneștiul și alte localități din județ ca să ne spună cei de la MFE că ei de fapt n-au bani decât pentru câteva investiții din țară. La început, au spus altceva și se lăudau cu miliarde de euro atrase. Imaginați-vă că am stat și am strâns fiecare mii de semnături de la oameni , am făcut proiectare și am sperat că e o chestie serioasă când de fapt n-a fost decât o păcăleală! Asta e politica PNL! Din campanie, ne-au mințit cu gazele și alte investiții. Acum spun că nu sunt bani. Eu, la Râmnicu Vâlcea, voi începe să bag gaze pe câte o stradă, în funcție de banii disponibili la bugetul local. Am rezolvat de curând Strada Bâlciului, așa cum am promis, și vom continua. Nu mă mai bazez pe ce spun peneliștii, că să vezi, că o fi, că ar fi o variantă prin PNRR. Dracu îi mai crede după cât au mințit și și-au bătut joc de oameni… și cu scumpirile și cu tot!”, a declarat Mircia Gutău, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea.