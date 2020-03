Înaintea meciurilor-șoc cu Gyor și București, Vâlcea își face încălzirea cu SCM Craiova

Echipa noastră are nevoie de victorie în derby-ul Olteniei

Miercuri, 4 martie, cu începere de la ora 17.00, SCM Râmnicu Vâlcea și SCM Craiova își vor măsura forțele în derby-ul Olteniei la handbal feminin. Partida din Sala Sporturilor „Traian” va conta pentru etapa a XIX-a Ligii Florilor și va aduce față-n față două echipe cu evoluții simțitor diferite în sezonul care și-a consumat deja aproape două treimi din programul competițional. În timp ce SCM Râmnicu Vâlcea și-a respectat statutul de campioană en-titre și a fost și în sezonul actual aproape tot timpul pe primul loc în clasamentul Ligii Florilor, SCM Craiova s-a dovedit o palidă umbră a formației care, nu mai departe de vara anului 2018, câștiga Cupa EHF și termina campionatul pe locul secund. Jocul de miercuri este foarte important pentru ambele echipe, chiar dacă din rațiuni diferite. SCM Râmnicu Vâlcea, formație pregătită de antrenorul Florentin Pera, are nevoie de toate puncte pentru a rămâne pe primul loc în clasamentul întrecerii, la egalitate cu marea rivală CSM București. De partea cealaltă, SCM Craiova, grupare antrenată de Bogdan Burcea – selecționerul naționalei feminine, ar avea nevoie de un rezultat pozitiv pentru a nu se îndepărta și mai mult de plutonul echipelor care se luptă pentru a prinde un loc în viitoarea ediție a Cupei EHF. Obiectiv care, fără a fi criticați pentru lipsă de modestie, credem că este destul de greu de îndeplinit de SCM Craiova în partida din polivalenta râmniceană. Spunem asta mai ales în contextul în care, dacă analizăm meciurile pe care SCM Craiova le-a disputat în deplasare, în campionatul intern, de la începutul anului 2020, vedem că rezultatele sunt destul de modeste (înfrângere la Minaur Baia Mare și încă o înfrângere la HC Zalău).

Înaintea partidei de miercuri după-amiaza, SCM Râmnicu Vâlcea ocupă poziția a doua în clasament (echipa noastră are 40 de puncte, tot atâtea câte are și liderul CSM București, gruparea din Capitală fiind însă avantajată de golaverajul mai bun). SCM Craiova se nevoiește în jumătatea inferioară a clasamentului, ocupând poziția a opta (cu 27 de puncte), într-un campionat în care au rămas 13 formații după excluderea Coronei Brașov.

Meciul va fi televizat

Pentru fanii echipei noastre care nu vor putea ajunge la partida de miercuri pentru a-și susține favoritele din tribunele polivalentei, Televiziunea Publică a venit cu o veste bună. Derby-ul Olteniei va fi transmis în direct, acesta putând fi urmărit chiar prin intermediul postului TVR1.

Important de precizat este faptul că, tot într-un meci din cadrul etapei a XIX-a, CSM București a disputat în avans partida de pe terenul Dunării Brăila. Echipa din Capitală a avut câștig de cauză, impunându-se la zece goluri diferență (scor 33-23), chiar dacă, la pauza întâlnirii, CSM avea un singur gol avantaj (scor 18-17).

Urmează două deplasări infernale

Pentru SCM Râmnicu Vâlcea, partida de miercuri cu SCM Craiova va fi ultima dintr-o serie de trei jocuri în care a evoluat pe teren propriu. Anterior, echipa noastră a învins CSU Cluj Napoca (scor 34-26) în etapa a XVII-a din campionatul intern și formația suedeză IK Savehof (scor 28-20) în etapa a cincea din grupele Ligii Campionilor. După meciul contra Craiovei, pentru SCM va urma probabil cel mai dificil cuplaj de partide din întreg sezonul actual: deplasare pe terenul campioanei Europei (ETO Gyor) și deplasare pe terenul vicecampioanei României (CSM București). Meciul din Ungaria este programat sâmbătă, 7 martie, cu începere de la ora 17.00 și, din fericire, va conta doar pentru palmares, ambele echipe fiind deja calificate în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Nu același lucru se poate spune însă despre meciul pe care Vâlcea îl va susține miercuri, 11 martie (cu începere de la ora 18.30), la București. Această partidă, programată în cadrul etapei a XVIII-a din Liga Florilor va conta foarte mult în lupta pentru cucerirea titlului de campioană națională în acest sezon, putând fi chiar decisivă. Vâlcea are nevoie de un rezultat pozitiv (victorie sau remiză) pentru a-și menține avantajul în jocurile directe cu CSM București, avantaj luat după succesul la un gol (scor 20-19) pe care echipa noastră l-a obținut în partida din turul campionatului, disputată în Sala Sporturilor „Traian” pe 21 septembrie 2019.

