În Vâlcea continuă activitatea în cele cinci Centre de Permanență

Trebuie, totuși avut în vedere că unele servicii nu sunt oferite sau decontate. Așadar, nu se eliberează documente în contract/decontate de CAS, trimiteri colorate, reţete compensate și trimiteri la analize. De asemenea, nu se eliberează alte acte care necesită fişa medicală şi trecutul medical al pacientului. Nu se eliberează nici certificate de deces sau prenupţiale și nici adeverinţe pentru angajare, tabere sau diverse cursuri, etc. Alte activități care nu se desfășoară la aceste centre: nu se operează; nu se intubează; nu se tratează coma; nu se pune piciorul în ghips.

Centrele de permanentă sunt de fapt locuri unde medici de familie asigură continuitatea asistenței medicale primare în regim de gardă pentru comunităților locale arondate, în mod GRATUIT, fără asigurare sau trimitere, în afara programului normal de lucru al cabinetelor de medicină de familie. În cadrul lor funcționează cabinet/cabinete de medicină de familie în care se găsesc medici de familie şi asistente, serviciile gratuite acordate de aceștia fiind disponibile, zilnic, între ora 20,00 şi 8,00 dimineaţa a doua zi, și non stop, la sfârșit de săptămână și în zile de sărbătorile legale.

