În Sâmbăta Morților, a-nviat Minerul Costești!

După o perioadă de pregătire cu înfrângeri pe linie, ortacii au scos o victorie la limită cu o divizionară inferioară în șaisprezecimile Cupei României

Sâmbătă, 22 februarie 2020, de la orele 12.00, au fost programate unele dintre meciurile din cadrul șaisprezecimilor Cupei României – faza județeană. Liderul Superligii vâlcene de fotbal, Minerul Costești, a reușit o primă victorie în acest an calendaristic, trecând la limită, scor 2-1, în deplasare, de AS Șirineasa 2019, ocupanta locului 5 din Liga a V-a, Seria Est.

Prezent la meciul disputat la Șirineasa, alături de echipă, edilul PSD Toma Peștereanu s-a declarat mulțumit de modul cum arată minerii înainte de repornirea campionatului și, mai ales, în vederea barajului de promovare unde Costeștiul are cele mai mari șanse de a ajunge: „Văd că toată lumea e deja cu ochii și cu mintea spre baraj, dar eu spun că dacă nu vom rămâne cu picioarele pe pământ și fața la joc, cum se spune, e loc de surprize neplăcute. Așa că fac apel la profesionalismul și experiența băieților, să se respecte pe ei și echipa și să ia în serios absolut toate meciurile care ne mai așteaptă, fără nici o excepție”.

Mesajul edilului vine după ce, săptămâna trecută, s-au tras la sorți meciurile pentru „barajele” de promovare în Liga a III-a, Vâlcea fiind în Regiunea Sud-Vest, alături de județele Dolj, Olt, Argeş, Teleorman, Dâmboviţa.

Pentru viitorii campioni ai județului nostru, se preconizează o dublă manșă în compania câștigătoarei competiției din Dâmbovița, adică una dintre echipele Gloria Cornești, Roberto Ziduri sau Gura Șutii. Meciul tur este programat la Vâlcea, pe 13 iunie, iar returul în deplasare, în data de 20 iunie 2020, cu începere de la orele 17.30.