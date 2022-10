În prag de iarnă,

VESTE IMPORTANTĂ pentru milioane de români

Miercuri, 26 octombrie 2022, în zi de mare sărbătoare pentru creștinii din România, senatorii au lucrat. În ședința de plen a Camerei Superioare din Parlament au fost aduse modificări Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică, pentru consumatorii casnici. Conform legii și Ordonanței de Urgență 130/2022, proprietarii de apartamente racordați la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică aveau obligația de a monta contoare de energie termică-repartitoare, până la sfârșitul acestui an. Ei bine, în prag de iarnă, senatorii au decis să amâne cu un an această obligativitate.

„A fost amânată montarea de sisteme de măsurare a consumului de energie termică pentru încălzire și apă caldă la nivelul fiecărui apartament. După dezbaterea amendamentului depus proiectului, am votat în favoarea amânării acestei obligativități, până anul viitor, mai exact 31 decembrie 2023, pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/ răcire şi apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuit”, ne-a explicat Claudia Banu, senator liberal de Vâlcea, cu privire la acest subiect.

În context mai este de amintit că votul final asupra acestui amendament va fi exprimat în Camera Deputaților. Vom reveni cu informații.