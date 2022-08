În județul nostru, ÎNCĂ MAI AVEM ELEVI care vor învăța în școli cu probleme

Email the Author

Pentru asigurarea unui mediu școlar sigur atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice, reprezentanții Prefecturii Vâlcea ne-au anunțat că se vor realiza următoarele activități: • continuarea activităților prevăzute în Planul Teritorial Comun de Acțiune la nivelul județului Vâlcea pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zona adiacenta unităților de învățământ preuniversitar; • menţinerea ordinii publice și fluidizarea traficului rutier în zona unităților de învățământ pe parcursul anului școlar, cu precădere la intrarea și ieșirea de la cursuri; • intensificarea activităţilor preventive, în special în unităţile de învăţământ în care s-au înregistrat cele mai multe evenimente nedorite; • desfășurarea de acțiuni preventiv-educative în zona adiacentă unităților de învățământ (absenteism, consum droguri, alcool, țigări, respectarea regimului circulației rutiere etc.); • activităţi de prevenire la unităţile de învăţământ pe diverse teme abordate, la clase, la orele de dirigenţie sau în sălile de şedinţă cu mai mulţi participanţi, pe parcursul anului școlar 2022/2023; • desfășurarea de activități de identificare, prevenire și combatere a bullying-ului în unitățile de învățământ. Sursă foto: Arhivă • Material realizat cu sprijinul Prefecturii Vâlcea

În județul Vâlcea, există 169 de microbuze școlare, dintre care 160 sunt funcționale. S-au făcut solicitări către Ministerul Educației pentru dotarea școlilor cu microbuze noi, pentru 8 microbuze de 8+1 locuri, 129 microbuze de 16+1 locuri, 10 microbuze de 24+1 locuri și un autocar de 32+1 locuri. Totodată, în anul școlar 2022/2023, se va continua programul pilot „Masă caldă în școli” în Școala Gimnazială Comuna Budești, Școala Gimnazială Sat Mădulari – Comuna Cernișoara, Liceul Teoretic „Virgil Ierunca” – Comuna Lădești, urmând ca alte cinci unități școlare să beneficieze de acest program. Pe parcursul noului an școlar, în 28 de unități de învățământ se va derula un proiect cu finanțare europeană privind prevenirea și reducerea abandonului școlar.

Conform datelor transmise de Direcția de Sănătate Publică Vâlcea, în ceea ce privește avizele sanitare de funcționare, înaintea începerii anului școlar, din cele 390 unități de învățământ, 351 erau autorizate, iar 39 se aflau în curs de autorizare. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea, în ceea ce privește avizele/ autorizațiile de securitate la incendiu, din cele 422 de clădiri situația era următoarea: • 77 sunt autorizate; • 58 sunt neautorizate (din care 38 de școli dețin aviz de securitate le incendiu, iar 20 de școli nu dețin autorizație); • 287 clădiri nu necesită autorizație de securitate la incendiu, deoarece au fost puse în funcțiune înainte ca legislația să prevadă această obligație și nu le-au fost aduse modificări care să intre sub incidența actelor normative ce reglementează această obligativitate. Printre motivele neobținerii autorizației de securitate la incendiu au fost: nerealizarea măsurilor de securitate la incendiu stabilite prin scenariile de securitate la incendiu și neefectuarea demersurilor de către investitor sau beneficiar pentru realizarea documentației tehnice și intrarea în legalitate. În fiecare unitate de învățământ, dar și la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea există o persoană desemnată pentru monitorizarea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. Persoanele desemnate țin permanent legătura cu DSP Vâlcea.

Numărul elevilor și preșcolarilor din județ scade de la an la an: doar 48.000 vor învăța în anul școlar 2022/2023 în școlile vâlcene În județul Vâlcea, ca și în toată țara, anul școlar 2022/2023 va începe de luni, 5 septembrie 2022. La nivel județean, în unitățile de învățământ de masă vor fi cuprinși 47.361 de elevi și preșcolari, iar în cele două unități de învățământ special, 399 de elevi. Referitor la siguranța elevilor și cadrelor didactice în școli, Prefectura Vâlcea a anunțat că, la nivelul județului, s-au stabilit responsabilitățile pentru activitățile de menținere a ordinii publice astfel: • Inspectoratul de Jandarmi Județean Vâlcea va avea în responsabilitate 11 unități; • Poliția Locală Râmnicu Vâlcea va avea în responsabilitate 26 unități; • Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea va avea în responsabilitate 353 unități.

