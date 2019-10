În etapa a șaptea din Liga a III-a de fotbal, Flacăra Horezu a făcut instrucție cu CS Hunedoara

Viitorul Dăești a remizat la capătul unui meci spectaculos, în care s-au marcat șase goluri

Week-end-ul trecut, în Seria C a Ligii a III-a de fotbal s-au disputat partidele contând pentru etapa a șaptea. Cele două echipe vâlcene care evoluează la acest nivel, Flacăra Horezu și Viitorul Dăești, au făcut meciuri foarte bune, au marcat împreună șase goluri, obținând o victorie și o remiză.

Pe Stadionul „Treapt” din Horezu, Flacăra a primit vizita ardelenilor de la FC Hunedoara. Meciul a fost unul la îndemâna fotbaliștilor vâlceni, care s-au impus cu 3-0; scorul și evoluția lor fiind pe deplin convingătoare pentru cele câteva sute de spectatori care au asistat la această dispută. În urma victoriei, Flacăra Horezu a ajuns la un total de 13 puncte în clasamentul Seriei C, echipa noastră reușind să își mențină poziția a treia în ierarhie. Primele două locuri sunt ocupate de Universitatea Craiova (19 puncte) și Progresul Pecica (14 puncte). Flacăra s-a apropiat astfel la șase puncte de liderul întrecerii, echipa craioveană patronată de Adrian Mititelu remizând neașteptat în etapa a șaptea, pe teren propriu, cu mai modesta Gloria Lunca Teuz Cermei.

De partea cealaltă, Viitorul Dăești a reușit un nou meci spectaculos, cu multe goluri marcate. Fotbaliștii pregătiți de antrenorul Gabriel Mangalagiu au înscris de trei ori în poarta bănățenilor de la ACS Dumbrăvița. Din păcate pentru jucătorii de la Viitorul, și poarta lor a fost perforată tot de trei ori în partida disputată la Dăești. În urma acestei remize, Viitorul a ajuns la un total de nouă puncte și ocupă poziția a zecea în clasamentul Seriei C din Liga a III-a, la egalitate cu formațiile CS Hunedoara și Național Sebiș. Chiar dacă este echipă nou-promovată pe cea de-a treia „scenă” valorică a fotbalului românesc, Viitorul Dăești nu s-a făcut deloc de râs în acest debut de campionat. A început sezonul cu două victorii, a marcat multe goluri aproape etapă de etapă, având unul dintre cele mai prolifice atacuri din această serie. Lipsa de experiență la acest nivel s-a făcut totuși simțită mai acut în faza defensivă, Viitorul având și cea mai slabă apărare din serie.

Rezultatele complete ale etapei a șaptea din Seria C: Flacăra Horezu – CS Hunedoara 3-0; Viitorul Dăești – ACS Dumbrăviţa 3-3; Ghiroda şi Giarmata Vii – ACS Poli Timișoara 5-0; Șoimii Lipova – Fortuna Becicherecu Mic 2-2; Gilortul Târgu Cărbunești – Crişul Chişineu Criş 0-3; Naţional Sebiş – Progresul Pecica 1-2; Universitatea Craiova 1948 – Gloria Lunca Teuz Cermei 1-1; ACSO Filiași – Cetate Deva 1-0.

Clasamentul Seriei C după etapa a șaptea: Universitatea Craiova 19p; Progresul Pecica 14p; Flacăra Horezu 13p; Ghiroda și Giarmata Vii 12p; Crișul Chișineu Criș 11p; Fortuna Becicherecu Mic 11p; ACS Dumbrăvița 10p; ACSO Filiași 10p; CS Hunedoara 9p; Viitorul Dăești 9p; Național Sebiș 9p; Cetate Deva 8p; Gloria Luca Teuz Cermei 7p; Șoimii Lipova 6p; ACS Poli Timișoara 4p; Gilortul Târgu Cărbunești 1p.

Etapa viitoare, echipele vâlcene joacă în Banat

În runda cu numărul opt din Seria C a Ligii a III-a de fotbal, cele două echipe vâlcene vor evolua în deplasare, pe terenul unor grupări din Banat. Partidele din această rundă sunt programate la sfârșitul săptămânii. Dintre cele două cluburi vâlcene, Flacăra Horezu pare să aibă misiunea mai ușoară. Echipa pregătită de antrenorul-jucător Adi Popa (aflată pe locul al treilea în clasament) va juca pe terenul arădenilor de la Gloria Lunca Teuz-Cermei. Gruparea din vestul țării nu a avut un start prea reușit de campionat, acumulând numai șapte puncte după tot atâtea etape disputate. Prin prisma acestui parcurs modest de până acum, Gloria Lunca se află pe poziția a treisprezecea în ierarhia Seriei C, formația arădeană având mare nevoie de puncte pentru a ieși din zona retrogradabilă a clasamentului.

Viitorul Dăești va avea o misiune mult mai dificilă în runda cu numărul opt. Echipa din vecinătatea Râmnicului se va deplasa în județul Timiș, în comuna Ghiroda, acolo unde va da piept cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii din localitate. Echipa timișeană ocupă poziția a patra (cu 12 puncte) și pornește probabil cu prima șansă la obținerea victoriei dat fiind faptul că evoluează și pe teren propriu.

În această etapă a opta, liderul FC Universitatea Craiova va evolua pe terenul hunedorenilor de la LPS Cetate Deva.