Handbalistele de la SCM încep grupele European League cu o… amânare

Sună a deja-vu, dar măsurile care încep să fie aplicate în lumea sportului se aseamănă foarte mult cu cele care au fost adoptate de către autoritățile din toată Europa (și nu numai) în luna martie 2020, atunci când izbucnea pandemia de Coronavirus în cea mai mare parte a lumii. Cam așa se întâmplă și acum, lumea sportului din mai multe țări din Vestul și Nordul Europei fiind lovită de restricții (pentru jucători și spectatori), dar și de interdicții în desfășurarea evenimentelor sportive. Spre exemplu, în Danemarca, Viborg HK, echipă pe care SCM Râmnicu Vâlcea trebuia să o întâlnească în prima etapă a grupelor European League (a doua competiție ca importanță din handbalul feminin european intercluburi) a raportat cazuri de Coronavirus, iar meciul a fost amânat pentru o data ulterioară ce nu a fost stabilită până acum. „Viborg HK a informat despre mai multe persoane din cadrul clubului care au fost testate pozitiv pentru virusul SARS-CoV-2. Prin urmare, se poate presupune că există o infecţie la echipă, iar persoanele infectate ar trebui să fie izolate până când situaţia este stabilă în cadrul echipei, drept pentru care EHF e luat decizia de a amâna partida”, au informat reprezentanții SCM Râmnicu Vâlcea prin intermediul paginii de Facebook. Cealaltă partidă din Grupa D (acolo unde a fost repartizat clubul râmnicean) se va disputa pe 8 ianuarie 2022, adversare urmând să fie Chambray Touraine (Franţa) și Vaci NKSE (Ungaria). Astfel, elevele lui Bent Dahl vor disputa primul joc în grupele European League pe 16 ianuarie 2021, pe teren propriu, în compania grupării maghiare Vaci. Asta dacă nu vor apărea modificări până la acea dată. Cum vă amintiți, și în urmă cu aproape doi ani, evenimentele sportive programate cădeau unul după altul! Vă reamintim că Liga Florilor din România are trei reprezentante în această competiție. Este vorba despre Minaur Baia Mare (care s-a aflat în prima urnă valorică), Măgura Cisnădie (s-a aflat în a doua urnă) și SCM Râmnicu Vâlcea (a fost în a treia urnă). Tot trei reprezentante în faza grupelor are și Franța: Nantes, Besancon și Chambray Touraine. Câte două reprezentante au campionatele din Danemarca (Viborg și Herning Ikast), Norvegia (Sola HK și Storhamar) și Ungaria (Moterson și Váci). Câte o echipă în grupele European League au avut campionatele din țările: Croația (Lokomotiva Zagreb), Germania (Bietingheim), Polonia (Zaglebie Lubin), Rusia (Lada Togliati). În lunile ianuarie și februarie 2022, se vor juca meciuri în sistem tur-retur, între toate cele patru echipe care fac parte din aceeași grupă (rezultând șase meciuri pentru fiecare formație). La finalul celor șase etape, echipele clasate pe primele două locuri (în funcție de numărul punctelor acumulate) se vor califica în sferturile de finală ale competiției.

