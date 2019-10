Guvernul Dăncilă a picat… dar ce spun primarii?

Advertisements

După ce a picat Guvernul Dăncilă, unii edili au început să se cam îngrijoreze asupra celor ce vor urma. Și nu neapărat celor legate de finanțări, pentru că sunt și primari ce nu au stat la mâna politicilor, ci au mizat pe fondurile europene, ci legat de discuțiile și neînțelegerile ce vor veni de aici. Vă oferim câteva puncte de vedere ale unor primari vâlceni:

Ion Sandu, edil Perișani: „Sincer să fiu, vom avea probleme. Cred că va veni o perioadă destul de grea. Dacă nu se vor face alegeri anticipate, n-am făcut nimic. Spun asta deoarece forța voturilor ce au dat jos Guvernul a provenit din unirea mai multor partide. Crearea altui Guvern va duce însă la dezbinări. Nu va mai fi la fel”.

Întrebat dacă vor fi probleme legate și de finanțările proiectelor pe PNDL 2, primarul Sandu a declarat: „Cred că departamentele lucrează. Nu știu dacă s-au făcut aprobările deja, dacă actele au fost semnate de ministrul Finanțelor, ministrul Dezvoltării. Dacă nu, banii nu se pot vira în trezorerii. Eu nu am de așteptat așa de mulți bani. Nu am stat la mâna politicienilor. M-am bazat pe fonduri europene”.

Ion Nicolae, primar Câineni: „Din punctul meu de vedere, era previzibil. Nu știu, însă, ce va urma. Care vor fi efectele asupra investițiilor? Eu am în derulare, pe PNDL 2, reabilitarea Dispensarului uman și de cinci săptămâni au făcut o adresă solicitând 120 mii lei și nimic. Avem toate condițiile îndeplinite și ni s-a spus de la București că ni se vor da banii când vor primii Ok-ul”.

Deja constructorul care se ocupă de lucrările la dispensar a decis ca totul să se facă pe etape, pentru a nu se acumula datorii.