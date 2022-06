GUTĂU ANUNȚĂ CĂ ÎI VA «DEMASCA» pe angajații Primăriei Râmnicului care solicită, ilegal, sume de bani pentru închirierea Arenelor „Traian”

Joi, 2 iunie 2022, la orele prânzului, Mircia Gutău a transmis un comunicat către media locală, intitulat «Apel». Prin intermediul acestui apel, primarul Râmnicului a reiterat faptul că, pentru închirierea spațiilor de la Arenele „Traian” în vederea derulării serbărilor școlare de sfârșit de an, nu se percepe chirie. Edilul a mai precizat că, în cazul în care vor exista angajați ai primăriei, care vor fi dovediți că au perceput/percep astfel de taxe, aceștia vor fi «demascați» pentru că discreditează administrația municipală.

Mai jos, vă prezentăm apelul primarului Mircia Gutău cu privire la acest aspect:

„Întrucât am constat că, în pofida dezminţirilor transmise la începutul lunii trecute, încă mai sunt «binevoitori» care vehiculează, mai ales în mediul on-line, informaţia că Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea ar percepe o taxă pentru utilizarea Arenelor «Traian» cu ocazia evenimentelor de final de ciclu de învăţământ (gimnazial sau liceal), fac un apel la adresa părinţilor elevilor implicaţi, dar şi a cadrelor didactice responsabile de organizarea acestor evenimente, să nu dea curs unor astfel de minciuni!

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea sau Sport Club Municipal (în calitate de administrator) NU PERCEP NICIUN FEL DE TAXĂ PENTRU UTILIZAREA ARENELOR „TRAIAN” CU OCAZIA SERBĂRILOR DE SFÂRŞIT DE AN SAU DE CICLU DE ÎNVĂŢĂMÂNT!

Dacă există, totuşi, situaţii în care persoane, indiferent în ce calitate, pretind sume de bani de la elevi susţinând explicit că sunt necesare pentru închirierea Arenelor „Traian”, vă rog să îmi fie aduse la cunoştinţă de îndată, iar eu vă garantez că le voi expune public pentru a-i demasca pe cei care discreditează, astfel, administraţia municipală!”

• Material realizat cu sprijinul Biroului de presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea