Grupul CEZ, premiat pentru susținerea angajaților

În cadrul Galei Romanian CSR Awards, Grupul CEZ a fost premiat la categoriile „Susținerea angajaților” și „Campanii CSR în Social Media” pentru două inițiative care pun voluntariatul, echipa și tehnologia în lumina faptelor bune.

Proiectul „Generatorii de Bine” – locul I la

categoria „Susținerea angajaților”

An de an, Grupul CEZ în România își încurajează angajații să se implice, prin propunerea unor soluții de viitor, în rezolvarea problemelor sociale din comunitățile din care fac provin (Dolj, Teleorman, Mehedinți, Argeș, Olt, Vâlcea, Gorj, Caraș-Severin, Constanța). Prin intermediul competiției interne „Generatorii de Bine”, adaugă un plus în dezvoltarea sustenabilă a comunităților și creează o relație cu cetățenii și grupurile de inițiativă locale. În 2019, cei 40.000€ acordați de grup s-au concretizat în mai multe inițiative:

• «energizarea» Școlii Gimnaziale Ștefan Protopopescu din Slatina cu noi activități educative: sesiuni de aerobic în aer liber pentru încurajarea unui stil de viață sănătos, ședințe individuale de kinetoterapie și dotarea școlii cu echipamente periferice pentru corectarea afecțiunilor posturale;

• Colegiul Național „Vlaicu Vodă” din Curtea de Argeș a devenit un mediu primitor pentru elevii clasei a IX-a, prin dotarea sălilor de curs cu mobilier modern, adaptat vârstei lor și condițiilor optime pentru performanță;

• organizarea unei acțiuni de ecologizare a parcului din curtea interioară a Spitalului Clinic Județean de Urgență Nr. 1 Craiova, prin care spațiul de alinare al pacienților și vizitatorilor a fost reamenajat;

• contribuția adusă pentru modernizarea și dotarea locurilor de joacă, sălilor de clasă și a cabinetulului medical al grădiniţei cu program prelungit Nr. 10 – Liceul Teologic din Târgu Jiu;

• oferirea de materiale necesare pentru performanță Școlii Gimnaziale Breznița-Ocol din județul Mehedinți, prin dotarea cu dispozitive informatice pentru dezvoltarea competențelor digitale;

• oferirea elevilor de la Școala Gimnazială Nr. 4 din Turnu Măgurele activităţi extra curriculare și excursii pentru a-și îmbunătăţi respectul de sine și rezultatele școlare;

• promovarea alături de comunitatea Școlii „Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea unui comportament responsabil cu mediul, prin organizarea de acțiuni de colectare selectivă sau ateliere de creație folosind materiale reciclate;

• contribuția adusă pentru dotarea sălii de antrenament a copiilor înscriși în Clubul Sportiv Chimia Râmnicu Vâlcea cu echipament de scrimă modern.

Platforma #energiepentrubine – locul al III-lea la

categoria „Campanii CSR în Social Media”

Încă de la început, Grupul CEZ în România și-a dorit ca dezvoltarea sa la nivel național să fie un proces sustenabil, cu impact pozitiv în plan economic, social și de mediu. Din acest motiv, angajamentul față de stakeholderii interni și externi a fost de a le oferi mai mult decât energie. Astfel, prin intermediul platformei de responsabilitate socială „Energie pentru Bine”, aduce în prim plan proiectele sale de responsabilitate socială și rămâne în strânsă legătură cu comunitatea. Printre inițiativele de tradiție, urmărite cu interes de rețeaua noastră online se află, de exemplu: Maratonul Olteniei – un eveniment sportiv care pune Râmnicu Vâlcea pe harta marilor competiții de MTB și alergare montană și lansează invitația tuturor iubitorilor de sport în aer liber de a deveni cetățeni ai faptelor bune; Ucenic Electrician – un program care contribuie la formarea viitoarelor generații de electricieni din sudul României prin creșterea calității oportunităților de formare oferite tinerilor care își doresc o carieră în sectorul energetic; Cule în lumină – un program de recunoaștere a rolului istoric pe care culele le-au avut pentru dezvoltarea culturală și socială a comunităților de la nordul Dunării, în parteneriat cu cercetătorii de la Institutul Național al Patrimoniului. În 2019, investiția totală în proiectele de responsabilitate socială a fost de 3,395,618 LEI.

De peste 14 ani, Grupul CEZ în România se implică în proiecte care vizează domenii precum sănătate și wellbeing, educație, conservarea mediului și dezvoltarea locală.

• Direcţia Comunicare şi Marketing CEZ România