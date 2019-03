FRF a lansat campania „Modele și recunoștință”

Prin intermediul unui material publicat pe site-ul propriu, Federația Română de Fotbal a transmis mulțumiri cluburilor și școlilor de fotbal pentru contribuția adusă la formarea jucătorilor care îmbracă tricoul României, devenind, astfel, modele pentru cele mai tinere generații. „Echipa națională Under 21 a României este calificată la turneul final al Campionatului European care se va disputa în această vară, în perioada 16-30 iunie, în Italia și San Marino. Este o calificare obținută după mai bine de 20 de ani, un succes al acestei generații, dar și o reușită a strategiei de promovare a fotbaliștilor tineri”, au transmis reprezentanții FRF.

Cluburile care au contribuit, prin jucătorii formați, la calificarea echipei României la Euro 2019 Under 21 au fost premiate

„Prin campania «Modele și recunoștință», Federația Română de Fotbal felicită școlile de fotbal și cluburile care pun preț pe creșterea tinerilor, o strategie sănătoasă care ajută la dezvoltarea fotbalului românesc! Cu această ocazie, fiecare club care a influențat ascensiunea tricolorilor U21 care au contribuit în campania de calificare la Euro 2019 a primit machete cu jucătorul sau jucătorii în care au investit. Astfel, copiii și juniorii le vor putea admira și vor privi cu ambiție spre viitorul carierei lor”, au mai informat reprezentanții federației de fotbal.

În context, se impune precizare că, pentru cluburile care au contribuit, prin jucătorii formați, la calificarea echipei naționale Under 21 la Euro 2019 au fost oferite 40 de machete cu 21 de jucători către 18 cluburi și școli de fotbal. Campania derulată sub egida Federației Române de Fotbal va continua cu ceilalți 13 tricolori U21 care au pus umărul la calificarea la Campionatul European Under 21 din această vară.