„Firul de aur”, spectacolul Teatrului „Anton Pann”, pe scena din Pitești

În perioada 1-10 noiembrie 2019, la Teatrul „Alexandru Davila” din Pitești are loc Festivalul Internaţional al Teatrului de Studio și de Forme Noi. În cadrul acestui fetival sunt invitate trupe din Ucraina, Armenia, Bulgaria şi Republica Moldova. Evenimentul, aflat la cea de-a de-a XXIII-a ediție, are în program nume prestigioase ale teatrului românesc: actorii Maia Morgenstern, George Mihăiță, Florin Piersic Jr.; regizorii Andrei Șerban, Alexandru Dabija, Radu Afrim; coregrafii Gigi Căciuleanu, Răzvan Mazilu.

La secţiunea spectacole pentru copii a fost invitat, alături de alte teatre din țară, și Teatrul „Anton Pann” din Rm Vâlcea. Trupa de actori păpușari vâlceni a prezentat duminică, 3 noiembrie, de la ora 10.00, spectacolul „Firul de aur”, realizat de Diana Ligi, spectacolul ei de debut. „Firul de aur”, a cărui premieră a avut loc în data de 14 septembrie 2019, este un spectacol care vorbește despre încredere, despre perseverență, dar și despre respectarea cuvântului dat. O fată de morar, împreună cu tatăl ei, pleacă spre palatul regal în căutarea unei vieți mai bune. Tatăl, ca orice părinte, își dorește un trai frumos pentru fata lui și ajunge să îi facă regelui promisiuni pe care nu se știe dacă va putea să le respecte. Fata se trezește închisă într-un turn și pusă să toarcă fânul în fire de aur, lucru pe care tatăl ei a promis că va şti să-l facă. Actorilor păușari le dorim mult succes și îi așteptăm acasă cu impresii de la festival.

În timp ce păpușarii au fost plecați la Festivalul de la Pitești, la sediul Teatrului „Anton Pann” au avut loc două reprezentații: sâmbătă, de la ora 19.00, în Sala Studio s-a derulat spectacolul „TNT”, un spectacol care de fiecare dată când a fost prezentat a avut aplauzele publicului. Improvizația este, cum s-ar spune, la ea acasă. „TNT”, spectacol de improvizaţie exploziv realizat de Mihaela Sârbu, vă pune în postura de a colabora și dumneavoastră. Improvizația reprezintă o stare de a fi și de a crea acțiune, de a emana o energie activă, fără o planificare în prealabil. Este un moment nepremeditat sau spontan de creativitate și ingeniozitate care poate apărea mental, în trup și suflet sub formă de inspirație, nefiind nevoie de pregătire sau antrenament. Ieri după-amiază, în Sala Mare, cei care nu au văzut cea mai nouă producție a Teatrului „Anton Pann” au avut posibilitatea să se bucure de un spectacol pe cinste – „D’ ale Carnavalului”, de I.L. Caragiale, regia Vladimir Anton.

Daniela Ștefănescu

Advertisements