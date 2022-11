Festivalul Național de Teatru „VERSUS” 2022, ziua a III-a

Miercuri, 23 noiembrie 2022, la ora 19.00, în Sala Studio a Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, a început spectacolul „Chapter Two” (Capitolul Doi), scris de dramaturgul american Neil Simon, regizat de Vlad Trifaș, organizat de Asociația „Sirius Art”, organizație neguvernamentală culturală înființată în 2019 care își propune să dezvolte producția de teatru și de cinema în România – Asociația are Trupa „Teatru oriunde”, formată din patru actori și un regizor, realizând spectacole pe bază de proiecte (proiectul spectacolului „Chapter Two” a fost finanțat din bugetul Primăriei Sectorului 5 București, prin Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” București).



Un spectacol sublim, inspirat din viața autorului

Premiera absolută a acestei piese de teatru a avut loc în anul 1977 la New York, pe Broadway, celebrul bulevard al teatrelor, iar Trupa „Teatru oriunde” a prezentat în 19 septembrie 2022 premiera „Chapter Two” la Teatrul „unteatru” din strada Sfinții Apostoli, nr. 44, Sector 5, București.

Spectacolul ne prezintă o poveste de dragoste dulce-amară despre procesul dificil al revenirii din starea de șoc suferită de către un dramaturg rămas văduv la vârsta de 40 de ani, după o căsnicie de 12 ani… Fratele său, agent publicitar, îi programează cu îndârjire diverse întâlniri cu femei pe care el le crede capabile să-l determine pe dramaturg să se îndrăgostească din nou și să-și refacă viața.

Piesa începe după întoarcerea dramaturgului dintr-o călătorie în Europa, unde, spre a-și alina durerea, el refăcuse traseul călătoriei sale de nuntă, călătorie întreprinsă după câteva întâlniri eșuate din New York, puse la cale de fratele său mai mare.

Nedescurajat, fratele său îi aranjase, între timp, o nouă întâlnire, cu o actriță divorțată, în vârstă de 32 de ani. Dramaturgul respinge cu hotărâre propunerea, dar nici fratele nu abandonează cu totul și îi ascunde printre paginile manuscrisului romanului la care lucra dramaturgul un bilețel cu numele și numărul de telefon al actriței divorțate și de aici începe… teatrul, o poveste cu umor și durere a doi oameni cu sufletul sfâșiat, care caută cu disperare fericirea.

Acțiunea se desfășoară cu mare măiestrie dramatică, autorul dovedindu-și, încă o dată clasa, iar experiența sa de viață i-a permis să insufle poveștii sale o sublimă emoție și autenticitate, pe care actorii Ștefan Gomoi și Ela Prodan le interpretează admirabil.

Dramaturgul găsește bilețelul dosit de fratele său, dar, distrat, crede că este vorba despre o bibliotecară pensionară pe care el voia să o contacteze în scopul documentării pentru romanul la care lucra – încurcătura este însă cu noroc, ambele persoane de la capătul firului, actrița și dramaturgul, sunt încântate de vocea interlocutorului și după ce dramaturgul… închide telefonul scuzând-se pentru confuzia făcută, sună încă de două ori, bâlbâindu-se ca un tânăr îndrăgostit, prima dată ca să se scuze încă o dată, iar a doua oară pentru a-i propune actriței o întâlnire pur formală, de cinci minute, pe care s-o declare eșuată și astfel va scăpa de presiunea exercitată asupra sa de fratele său. Actrița acceptă, spunându-i că și ea este presată în același mod de către prietena sa și că îi convine să scape și ea în acest mod de această cicăleală a prietenei.

Numai că, vorba ceea, „Socoteala de-acasă nu se potrivește cu…”, cei doi eșuează în proiectul lor, se îndrăgostesc unul de altul… lulea și se căsătoresc, dar complicațiile tocmai de acum încep!

Pe alt plan, ca în viața care bate teatrul, și fratele său (care este căsătorit, dar zboară ca un fluture, din floare în floare) se îndrăgostește de prietena (divorțată) a actriței și se dă peste cap ca să se întâlnească cu ea în apartamentul actriței! Rolul fratelui este interpretat de către Cosmin Teodor Pană, pe care îl știți din rolul Satană, din spectacolul „Portugalia”, al Teatrului ”Anton Pann” Râmnicu Vâlcea), iar cel al prietenei actriței, de către Dana Marineci.

Cei patru actori interpretează excelent rolurile celor patru oameni care au păreri diferite despre iubire.

Mai departe, nu vă spun, vă las în suspans, pentru că vreau să aveți plăcerea de a descoperi singuri ce se mai întâmplă – vă recomand să faceți tot posibilul ca să vedeți acest spectacol, când veți avea ocazia, oriunde vă veți afla în țară, căci „Teatru oriunde” merge în turnee și vă va primi cu brațele deschise. Vă asigur că nu veți fi dezamăgiți!

• Mircea MONU