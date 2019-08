Eugen Neață, șef la Ministerul de Interne

Ministerul Afacerilor Interne a rămas fără șef după ce Nicolae Moga și-a prezentat demisia (la doar câteva zile după ce fusese numit!) în urma întâmplărilor petrecute în «cazul Caracal». Pe surse am aflat că deputatul vâlcean Eugen Neață (foto, în stânga imaginii), om cu experiență în funcții de conducere din Poliția Română, se află pe „lista scurtă” a celor care ar putea fi numiți la șefia MAI. Contactat telefonic, deputatul vâlcean ne-a declarat că nu dorește că comenteze o astfel de informație. În aceste condiții, l-am contactat pe președintele PSD Vâlcea, Constantin Rădulescu (foto, în dreapta imaginii), care ne-a precizat: „Eugen Neață este propunerea pe care, în numele organizației PSD Vâlcea, personal am făcut-o doamnei premier Viorica Dăncilă și am rugat-o să o analizeze cu atenție”.

Dacă Eugen Neață va fi „uns” ca șef al Ministerului Afacerilor Interne, organizația PSD Vâlcea s-ar putea mândri, în mai puțin de un an, cu propulsarea a doi miniștri în Cabinetul Dăncilă, Eugen Neață urmând să facă parte din executiv, alături de senatorul Bogdan Matei, care ocupă funcția de ministru al Tineretului și Sportului.