Echipa de robotică a Colegiului „Lahovari” a confecţionat şi donat viziere pentru cei aflaţi în prima linie de luptă cu COVID

BroBots – echipa de robotică a Colegiului Naţional „Alexandru Lahovari” din Râmnicu Vâlcea s-a alăturat iniţiativei asociaţiei Naţie Prin Educaţie şi a început, recent, printarea elementelor necesare pentru realizarea de viziere care vor fi donate celor care acum se află în linia întâi a luptei cu acest virus nemilos (medici, asistente, infirmiere, poliţişti, jandarmi, farmacişti etc.). În felul acesta, membrii echipei doresc să îşi arate recunoştinţa, respectul şi admiraţia faţă de tot ceea ce fac aceşti oameni minunaţi pentru ca noi toţi să fim bine. Date fiind restricţiile impuse de starea de urgenţă în care ne aflăm, Andrei Dobrete (team-leader BroBots) a preluat imprimanta 3D de la şcoală şi s-a ocupat de printarea elementelor de prindere. Imprimanta 3D a fost donată colegiului de către asociaţia Naţie Prin Educaţie (cea care organizează în România cel mai mare concurs de robotică – BRD First Tech Challenge) în anul 2018 atunci când, în urma concursului de selecţie, echipa BroBots (coordonată de prof. Simona Ianc) a intrat în competiţia internaţională de robotică beneficiind de un grant din partea asociaţiei (imprimanta 3D, kit-ul de bază pentru construcţia robotului, truse de scule etc.). Filamentul folosit pentru printare a fost achiziţionat de către echipă, iar folia necesară pentru asamblarea vizierelor a fost donată de către o firmă din Bucureşti pentru echipele din competiţia de robotică implicate în această acţiune.

Asamblarea vizierelor a fost făcută de către Andrei Toma – membru fondator al echipei BroBots (în prezent este student la Coventry University – Information Technology for Business) şi co-mentor al echipei. Echipa a beneficiat în acest demers, pe partea de proiectare 3D, şi de sprijinul lui Andrei Mihai – membru fondator al echipei (în prezent este student la Facultatea de Ştiinţe – Informatică de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu). Foarte important a fost şi sprijinul necondiţionat al părinţilor celor implicaţi direct (familia Dobrete şi familia Toma).

În vinerea în care românii au sărbătorit Izvorul Tămăduirii, echipa BroBots a reuşit să predea vizierele confecţionate acelor oameni care, zi de zi, luptă pentru salvarea vieţilor semenilor lor. Andrei Dobrete a fost cel care (împreună cu tatăl lui) i-a vizitat pe oamenii în halate albe de la Spitalul nr. 2 – Secţia boli infecţioase şi de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea – UPU, cărora le-a donat vizierele alături de toate gândurile bune ale membrilor echipei. Ne dorim ca exemplul elevilor din echipele de robotică înscrise în competiţia BRD FIRST Tech Challenge Romania să fie urmat de către toţi cei care au la dispoziţie o imprimantă 3D.

• Prof. Simona IANC, mentor echipa BroBots