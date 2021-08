Echipa, atuul principal al Best Tools

În cei 15 ani de la înființare, compania Best Tools, cu capital integral românesc, oferă o gamă diversă de servicii și produse destinate profesioniștilor. Această performanță se datorează atenției arătate pentru calitatea echipamentelor comercializate cât și echipei sale, care asigură atât instruirea clienților, cât și service la nivelul întregii țări.

Best Tools este un partener de încredere pentru firmele care doresc să închirieze sau să cumpere grupuri electrogene, utilaje de salubrizare, echipamente de curățenie sau pentru construcții, dar și soluții pentru managementul deșeurilor.

„Am început acum 15 ani cu două divizii, una pentru echipamente de curățenie și o alta pentru cele de construcții. Treptat, oferta noastră s-a dezvoltat cu echipamente de cea mai bună calitate de la producători de top din întreaga lume și am devenit inclusiv producători de soluții smart în domeniul managementului deșeurilor, oferind soluții eficiente, moderne, accesibile prin programul PNRR”, explică dl. Florin Vulpe, director de vânzări în cadrul companiei.

Compania bucureșteană oferă suport tehnic complet, consultanță, garanție și mentenanță cât și servicii de întreținere sau reparații, în orice localitate din România, prin intermediul celor 15 autolaboratoare mobile și sucursale. Pentru folosirea corectă a echipamentelor comandate, livrate în cel mai scurt timp, clienților le sunt oferite sesiuni de instruire a personalului la fiecare livrare.

„Ajutăm clienții la dezvoltarea proiectelor speciale, la alegerea și dimensionarea echipamentelor, și chiar la găsirea celor mai bune soluții pentru finanțare, transport și instalare. Pentru aceasta, am devenit un integrator de proiecte. Cei care aleg să achiziționeze un echipament nu primesc doar un produs, ci un întreg proiect gândit special pentru a atinge toate cerințele”, precizează dl. Vulpe.