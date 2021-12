E oficial: POLIȚIȘTII VÂLCENI NU MAI EFECTUEAZĂ controalele COVID!

Email the Author

Email the Author

About Marius Ciutacu,

„Conform Legii nr. 218/2002, nu au competențe de verificare și de monitorizare a respectării măsurilor de carantinare/ izolare la domiciliu, singura atribuție reglementată fiind aceea prevăzută de art. 12 alin. 5 din Legea nr. 136/2020, respectiv de asigurare a ordinii publice în spațiile special desemnate de autorității pentru carantină, precum și în unitățile sanitare sau în locațiile alternative atașate acestora stabilite pentru izolare. Pe de altă parte, la momentul emiterii Legii nr. 55/2002 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, legiuitorul fiind conștient de rolul acestui act normativ care nu a adus noi atribuții în sarcina Poliției Române, a reglementat o situație de excepție aplicabilă instituțiilor implicate în prevenirea și combaterea efectelor pandemiei, sens în care în art. 22 a statuat faptul că «Pe durata stării de alertă, pentru angajații din sistemul public, angajatorul poate stabili, cu acordul acestora, executarea unor lucrări sau sarcini de serviciu urgente, în legătură cu prevenirea și combaterea situației care a generat starea de alertă, indiferent de natura atribuțiilor de serviciu, cu asigurarea măsurilor de protecție a angajatului». De asemenea, prin prevederile art. 20 alin. 1 din Legea nr. 55/2020, legiuitorul a stabilit faptul că valabilitatea contractelor colective de muncă și a acordurilor colective de muncă se prelungește pe durata stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acesteia, astfel că polițiștilor le este aplicabil, inclusiv în perioada stării de alertă și nu numai, Acordul Colectiv privind raporturile de serviciu ale funcționarilor publici cu statut special – polițiști din MAI care statuează la art. 38 alin. 1 că «atribuțiile polițistului sunt cele prevăzute în fișa postului», iar la alin. 3 din același articol faptul că «polițistul are dreptul de a refuza în scris și motivat executarea unor dispoziții primite de la șefii ierarhici superiori, dacă acestea au fost date cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare». Ori într-o astfel de situație, atâta timp cât legiuitorul nu a dorit modificarea atribuțiilor Poliției Române, iar în fișele de post ale polițiștilor nu sunt prevăzute sarcini și atribuții care să reglementeze activitatea de verificare a persoanelor carantinate/izolate la domiciliu, este necesară obținerea acordului explicit, liber și total necondiționat din partea polițiștilor pentru desfășurarea unei astfel de activități, iar atâta timp cât colegii noștri din teritoriu nu își manifestă acordul nu putem discuta despre neîndeplinirea sau refuzul îndeplinirii unei atribuții de serviciu. Pentru a veni în sprijinul colegilor din teritoriu care nu doresc să desfășoare activități de verificare a persoanelor față de care a fost dispusă măsura carantinării/izolării, întrucât nu reprezintă o atribuție din fișa postului, nefiind cuprinsă nici în art. 26 din Capitolul III-Atribuțiile Poliției Române din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, vă punem la dispoziție un model de Raport pe care să-l întocmiți în momentul în care doriți să vă abțineți de la executarea unei astfel de sarcini”, se anunță în comunicatul transmis de Sindicatul EUROPOL.

Sindicatul EUROPOL a lansat un model de Notificare prin care polițiștii își exprimă refuzul de a mai exercita atribuții/sarcini pe care nu le au în fișa postului (art. 1 din Ordinul MAI 577/2008) Ion Stuparu, șeful EUROPOL Vâlcea, confirmă refuzul polițiștilor înainte de 1 ianuarie Se anunță un debut de an 2022 cu mari surprize pentru conducerea Ministerului Afacerilor Interne, dar sindicaliștii din sistem n-au mai așteptat prima zi din noul an pentru a sista controalele COVID și au trecut la fapte chiar dinainte de Crăciun! După cum v-am precizat și anterior, nemulțumirile sindicatelor MAI sunt la culmi fără precedent, iar primele proteste au debutat din decembrie urmând a fi completate de alte forme de revoltă, printre care și renunțarea la efectuarea de controale COVID invocând că această activitate nu face parte din aria de atribuții ale Poliției Române, neavând competențe de verificare a persoanelor carantinate/ izolate. În acest sens, Legea 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, la art. 3 lit. r) stabilește în mod clar definiția organelor de control, astfel: organele stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare, cu competențe de verificare și de monitorizare a respectării de către autoritățile sau persoanele în cauză a măsurilor dispuse în temeiul prezentei legi, în situațiile de risc epidemiologic și biologic.

