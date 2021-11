Drumul de la Obârșia Lotrului până la Curpăt va rămâne deschis și pe timp de iarnă

Email the Author

Email the Author

About Comunicat de presă,

Întâlnirea care s-a desfășurat între reprezentanții Regiei Regionale de Drumuri și Poduri Cluj (de care ține județul Alba) și cea din Craiova (la care este arondată Vâlcea) a avut scopul de a concepe un protocol prin care se va stabili exact cum se va desfășura activitatea de deszăpezire. Astfel, s-au stabilit următoarele: • DRDP Craiova, prin SDN Râmnicu Vâlcea, va acționa pe sectorul de drum DN 67C km 61+160 – 75+200, iar DRDP Cluj, prin SDN Alba, va acționa pe sectorul de drum DN 67C km 75+200 – 79+200, deoarece între limitele de județe nu există spațiu de întoarcere a autovehiculelor; • fiecare DRDP, pe aceste sectoare, va asigura în permanență informarea privind starea părții carosabile; • fiecare DRDP este de acord că circulația va fi închisă pe timpul nopții în intervalul 18.00-08.00, restricții de tonaj 7,5 tone și de viteză de 30 km/h; • circulația va fi restricționată, în funcție de condițiile meteorologice (ceață, ploi torențiale, furtună, ninsori etc.) și ca urmare a unor fenomene cum sunt căderile de stânci și ebulmentele pe sectorul de drum DN 67C km 61+160 – km 79+200; • în timp de coduri galbene, portocalii și roșii (viscol, ninsoare abundentă etc) nu se va interveni în cazul în care viteza vântului în timpul viscolului depășește 30 km/h, iar zăpada spulberată se depune în urma utilajelor de deszăpezire; • în urma intervențiilor de deszăpezire pe tot sectorul menționat, drumul va fi menținut în stare de viabilitate corespunzătoare circulației în condiții de iarnă; • pe sectorul de DN 67C km 75+200-79+200, pe care îl va administra SDN Alba, este nevoie de șase persoane pentru asigurarea permanenței și informare, două utilaje multifuncționale cu lamă și un încărcător (materiale sare – 400 tone și nisip – 500 tone); • pe sectorul de DN 67C km 61+160 – 75+200, pe care îl va administra SDN Râmnicu Vâlcea, este nevoie de șase persoane pentru asigurarea permanenței și informare, patru utilaje multifuncționale cu lamă și un încărcător (materiale sare – 700 tone și nisip – 600 tone). • Material realizat cu sprijinul Prefecturii Vâlcea

Marți, 2 noiembrie 2021, după orele prânzului, reprezentanții Prefecturii Vâlcea ne-au anunțat că a fost adoptată o decizie în privința funcționalității unui sector al Drumului Național 67 C (Transalpina), care va fi deschis circulației rutiere și în perioada iernii. În concret, este vorba despre tronsonul de aproape opt kilometri lungime, care leagă Obârșia Lotrului (Vâlcea) și Curpăt (Alba). Decizia a fost adoptată în urma consfătuirilor realizate între cei doi prefecți ai județelor amintite și are rolul de a facilita accesul turiștilor către stațiunile montane din cele două județe. În acest sens, a fost semnat un protocol între direcțiile regionale de drumuri și poduri Craiova și Cluj, în vederea menținerii acestui sector de drum în stare de viabilitate și pe perioada sezonului rece, când șoseaua Transalpina este de regulă închisă. „Este pentru prima dată de la deschiderea acestei șosele montane, printre cele mai spectaculoase din România și cu peisaje absolut încântătoare, când Drumurile Naționale deszăpezesc și permit circulația pe timpul iernii pe un traseu destul căutat de iubitorii muntelui. Chiar dacă se va circula doar pe timpul zilei, sunt convins că turiștii vor găsi utilă această variantă de a ajunge în stațiunile montane din munții Parâng, pentru a schia sau pentru relaxare. Practice drumul de la Alba Iulia sau Șebeș către Voineasa va fi cu peste 100 de kilometri mai scurt decât varianta pe Valea Oltului. Este un prim demers pe care l-am făcut pentru a dezvolta turismul din Vâlcea și pe timpul iernii și îmi exprim speranța că, în următorii ani, se vor găsi și soluțiile ca pe toată șoseaua Transalpina să se poată circula măcar pe timpul zilei în tot timpul anului”, au fost vorbele lui Sebastian Fârtat, prefectul județului Vâlcea.

Right Asides

Caută articole Caută după:

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Edeea Solution SRL execută, la standarde calitative ridicate, lucrări de finisaje interior și exterior. Informații la numărul de telefon 0745.775.044



Arhive Selectează luna noiembrie 2021 (22) octombrie 2021 (224) septembrie 2021 (280) august 2021 (194) iulie 2021 (222) iunie 2021 (272) mai 2021 (234) aprilie 2021 (301) martie 2021 (292) februarie 2021 (238) ianuarie 2021 (210) decembrie 2020 (187) noiembrie 2020 (243) octombrie 2020 (256) septembrie 2020 (306) august 2020 (339) iulie 2020 (313) iunie 2020 (302) mai 2020 (219) aprilie 2020 (236) martie 2020 (301) februarie 2020 (234) ianuarie 2020 (233) decembrie 2019 (212) noiembrie 2019 (291) octombrie 2019 (333) septembrie 2019 (259) august 2019 (179) iulie 2019 (355) iunie 2019 (330) mai 2019 (360) aprilie 2019 (337) martie 2019 (401) februarie 2019 (348) ianuarie 2019 (215) decembrie 2018 (230) noiembrie 2018 (355) octombrie 2018 (357) septembrie 2018 (357) august 2018 (161) iulie 2018 (311) iunie 2018 (291) mai 2018 (325) aprilie 2018 (266) martie 2018 (330) februarie 2018 (301) ianuarie 2018 (269) decembrie 2017 (243) noiembrie 2017 (335) octombrie 2017 (378) septembrie 2017 (380) august 2017 (197) iulie 2017 (354) iunie 2017 (372) mai 2017 (437) aprilie 2017 (366) martie 2017 (467) februarie 2017 (416) ianuarie 2017 (340) decembrie 2016 (300) noiembrie 2016 (396) octombrie 2016 (439) septembrie 2016 (404) august 2016 (210) iulie 2016 (394) iunie 2016 (402) mai 2016 (276) aprilie 2016 (445) martie 2016 (497) februarie 2016 (455) ianuarie 2016 (445) decembrie 2015 (331) noiembrie 2015 (463) octombrie 2015 (442) septembrie 2015 (317) august 2015 (185) iulie 2015 (447) iunie 2015 (457) mai 2015 (445) aprilie 2015 (397) martie 2015 (438) februarie 2015 (407) ianuarie 2015 (350) decembrie 2014 (270) noiembrie 2014 (373) octombrie 2014 (481) septembrie 2014 (267) august 2014 (254) iulie 2014 (635) iunie 2014 (533) mai 2014 (237) aprilie 2014 (377) martie 2014 (544) februarie 2014 (490) ianuarie 2014 (321) decembrie 2013 (498) noiembrie 2013 (453) octombrie 2013 (317) septembrie 2013 (335) august 2013 (255) iulie 2013 (318) iunie 2013 (265) mai 2013 (311) aprilie 2013 (303) martie 2013 (371) februarie 2013 (350) ianuarie 2013 (339) decembrie 2012 (308) noiembrie 2012 (434) octombrie 2012 (498) septembrie 2012 (398) august 2012 (282) iulie 2012 (455) iunie 2012 (290) mai 2012 (389) aprilie 2012 (284) martie 2012 (419) februarie 2012 (443) ianuarie 2012 (394) decembrie 2011 (332) noiembrie 2011 (436) octombrie 2011 (455) septembrie 2011 (431) august 2011 (379) iulie 2011 (361) iunie 2011 (314) mai 2011 (335) aprilie 2011 (356) martie 2011 (218) februarie 2011 (61)

Calendar apariții noiembrie 2021 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 « oct.