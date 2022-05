Drept la replică: „AU FĂCUT DIN ȚÂNȚAR ARMĂSAR…”

Le-o spun direct, verde în față: „Ați făcut din țânțar armăsar”, cum zice o veche vorbă românească. Mă refer la unii din actuala administrație a comunei Sutești. Există pe lume și boala minciunii, mitomania. În localitatea vâlceană de care am pomenit s-a organizat, nu de mult, cu mare tam-tam, o licitație publică pentru scoaterea la mezat (vânzare) a celor două microbuze școlare, la care au invitat, pentru zgomot, dincolo de granițele județului, reprezentanți ai unor ziare si posturi de televiziune care să asiste la marea licitație pusă la cale anume să mă discrediteze pe mine care nu mai sunt primar al comunei de aproape șapte ani. Această licitație, până la urmă nu s-a mai ținut, deoarece s-a dorit din capul locului doar un scandal pentru agitarea spiritelor în comună si alarmarea părinților din satele îndepărtate că nu mai au microbuze cu ce să meargă la școală copiii lor. Vinovatul principal – vezi Doamne! – eram eu, fostul primar al comunei Sutești, Ion Stănescu, punându-mi-se în cârcă un litigiu de acum zece ani, de prin 2012, anume neachitarea unei facturi în valoare de 7.000 de lei. În aproape două mandate nu s-a găsit posibilitatea să se stingă litigiul respectiv sau să se apeleze la instanțele judecătorești să se anuleze penalitățile aberante pretinse de niște domni din Satu Mare, care au apelat, în mod nelegal, să li se facă dreptate la judecătoria unde se afla sediul firmei acestora.

În aceeași zi cu licitația, scandalul „fabricat” cu privire la vânzarea microbuzelor s-a aplanat, acestea nu au mai fost vândute (era și firesc!), așadar executarea silită a căzut, un acord de ultim moment permite Primăriei Sutești să-și păstreze microbuzele școlare. De la o datorie minoră către niște muzicanți care au cântat, pentru locuitorii comunei, la o sărbătoare locală s-a inventat un scandal care a ajuns până în capitala țării, numai și numai din pricina viciilor care ne macină de zeci de ani: minciuna, invidia și ura.

Înțelegerea la care s-a ajuns în ultima vreme putea să se facă fără tam-tam-ul iscat și încercarea de discreditare a mea. Repet, am plecat de la Primăria Sutești de aproape șapte ani, timp în care actualul primar al comunei Sutești, Ion Alin Dumbravă, din 2016 în calitate de viceprimar, a făcut echipă cu primarul de după mine, Carmen Lixandru, iar de doi ani are chiar calitatea de primar. Or, în acești ani nu s-a găsit niciun remediu ca să se stingă litigiul? Sau să se caute dreptatea Primăriei Sutești printr-o… judecată dreaptă la o instanță de care aparține primăria respectivă și nicidecum la una aflată la sute de kilometri distanță, dar și fără intenția de a apăra interesele primăriei.

S-a încercat discreditarea mea, care m-am aflat în fruntea comunei Sutești, ca prim-gospodar, timp de 16 ani. Cetățenii comunei îmi cunosc activitatea, nu a fost litigiu să nu-l rezolv în mod amiabil și rezonabil în favoarea comunei pe care o reprezentam. Cât am fost primar, am coordonat activitatea la toate obiectivele principale si grele înfăptuite în comună si nu am recurs niciodată la ură și injurii, nu am dat vina pe altcineva când n-am putut rezolva unele probleme. Întotdeauna mi-am asumat răspunderea. Toți locuitorii comunei cunosc că eu am făcut politica lor, politica muncii la vedere, să vadă cetățeanul că acela pe care l-a votat se află în slujba sa, că lucrează pentru binele său și sporirea bunăstării familiei sale, pentru înflorirea comunei.

Vreau să mai știe suteștenii că a doua zi după „joia neagră” (cum am numit-o) a licitației „de ochii lumii”, am mers la domnul primar Ion Alin Drumbavă să-l întreb care a fost motivul pentru care a făcut acest tam-tam cu scoaterea la licitație a microbuzelor școlare (pe care, legal, primăria nu avea voie să le vândă!), microbuze pentru care conducerea primăriei de-atunci se zbătuse să le procure în interesul școlarilor. Ce mi-a răspuns? „Hai să uităm ce s-a întâmplat, să punem mână de la mână și să trecem peste acest obstacol, care, în ultimul an, mi-a făcut părul alb. De fapt, am uitat toate cele rele și am căutat căile legale pentru a fi sprijinit să ieșim din încurcătura în care cei din Satu Mare au băgat Primăria Sutești”.

Din dragoste pentru locuitorii comunei, am apelat la mai marii oameni politici din Parlamentul României și din Guvern, care au înțeles situația și au sprijinit Primăria Sutești să iasă din greaua situație financiară în care se află. Mă alătur tuturor suteștenilor și aducem mulțumiri domnului președinte al Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, domnului președinte al Camerei Deputaților și al Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, domnului secretar general al PSD, Paul Stănescu si, nicidecum în ultimul rând, unuia dintre cei mai activi parlamentari social-democrați, Radu Cristescu.

Aș dori să închei acest Drept la replică tot cu vorbele de la început: „S-a făcut din țânțar armăsar”. Viața ne-a învățat că exagerările nu au impact asupra realității, că ele servesc doar unora care vor să cosmetizeze neputința celor ce doresc să schimbe realitatea, din dură în acceptabilă, și din nesemnificativă într-una de scandal. Tot apelând la exagerări însoțite de scandaluri, unii domni uită ce înseamnă munca, ba uită și cine e mai mare și tare: țânțarul sau armăsarul! E necesar, uneori, să mai apelăm și la vechea noastră vorbă românească.

11 mai 2022

• Ion STĂNESCU