„Drapelul sfânt al țării își are originile în Vâlcea”

Președintele Consiliului Județean a făcut apel la patriotismul local cu prilejul unui moment important din viața țării noastre

Pe 26 iunie 2020, în toată România s-a sărbătorit Ziua Drapelului Național. A fost un moment în care locuitorii țării noastre (indiferent pe ce meridiane s-ar afla ei) au fost invitați să reflecteze la importanța unității de neam, dar și la semnificația celor trei culori care îi reprezintă pe români în lume.

În acest sens, președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a avut o declarație în care a făcut apel la patriotismul local și le-a reamintit vâlcenilor cât de mândri ar trebui să fie pentru că înaintașii noștri au avut o contribuție directă la conturarea drapelului național în forma sub care acesta este cunoscut și în prezent:

„Astăzi, vineri, 26 iunie, este o zi mare. Este o zi mare pentru vâlceni, este o zi mare pentru români. Am spus că Vâlcea este județ de cruce, de domnie, de imn și județ de steag. Județ de steag pentru că steagul, drapelul sfânt al țării, pe care îl sărbătorim, își are originile în Vâlcea. Mai precis în Bălceștii Vâlcii. Steagul a pornit de la noi. Pentru că în Bălcești, Petrache Poenaru a creat tricolorul. El i-a pus lui Tudor Vladimirescu ciucuri albaștri, galbeni și roșii în steagul care i-a însoțit pe panduri în lupte. Este un motiv de mândrie și vrem să știe toată țara și toți cei care simt românește atunci când se ridică drapelul. Vrem să se știe că drapelul a pornit de la noi, de la Vâlcea. Onoare, drapelului României. Respect și prețuire celor care l-au purtat de veacuri în toate evenimentele de devenire a ceea ce suntem astăzi.

Cu prețuire, mândru că sunt vâlcean, Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea”.