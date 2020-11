Două instituții de învățământ din Vâlcea se numără printre laureații programului „Dăm Click pe România 2020”

Asociația Ateliere Fără Frontiere au anunțat laureații programului „Dăm Click pe România 2020” și adaugă 122 școli și organizații selectate pentru a beneficia de 2.000 de calculatoare, astfel încât lipsa echipamentelor IT să nu mai fie un impediment pentru participarea la școala online, dar și pentru a susține inițiative locale pentru integrare și educație. Pentru această ediție a programului pe platforma națională de donații de calculatoare pentru educație EduClick au fost înscrise solicitări de calculatoare din partea inițiatorilor a 380 proiecte educaționale. S-au solicitat în total 4.800 calculatoare, cu 2.800 mai multe decât numărul inițial disponibil, de 2.000.

Cei 122 laureați ai programului „Dăm Click pe România”, provin din 36 județe ale țării, având în total peste 12.000 de beneficiari finali – elevi, profesori, specialiști în educația celor cu nevoi speciale. Cele mai multe proiecte laureate din această ediție au fost propuse de unități de învățământ deoarece în perioada pandemiei utilizarea echipamentelor IT s-a dovedit indispensabilă pentru continuitatea procesului educațional, pentru toți profesorii și elevii, programul vine ca un stimul și, totodată, ajutor pentru accesarea materialelor didactice digitale pe care le vor folosi aceștia.

Printre laureați se numără și două școli și organizații din județul Vâlcea, care au propus proiecte educaționale derulate în sprijinul celor vulnerabili. Structurile care vor beneficia de donații de calculatoare din partea asociației Ateliere Fără Frontiere în urma participării la concursul de proiecte de pe platforma EduClick sunt Şcoala gimnazială din Alunu și Școala gimnazială Mologești din Laloșu.

Calculatoarele donate în acest program fac parte din echipamentele IT uzate pe care Ateliere Fără Frontiere le obține în calitate de colector autorizat de la companii și diverse organizații și care sunt recondiționate de persoanele vulnerabile și dezavantajate care lucrează într-unul dintre atelierele de inserție socio-profesională ale asociației.