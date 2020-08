DOTĂRI NOI pentru elevii din Bujoreni

Aşa cum a mai informat, administraţia din Bujoreni s-a ocupat pe parcursul verii de noul an şcolar. Astfel, elevii din clasele primare vor începe anul şcolar în „clase smart”, dotate cu table interactive, mijloace inteligente educaţionale, manuale digitale, retroproiectoare laser, platforme educaţionale prin care profesorii şi elevii pot interacţiona.

„În această perioadă am achiziţionat 19 laptopuri pe care le vom da cadrelor didactice. Fiecare clasă va avea propriul laptop, învăţătorul şi profesorul vor avea tablă interactivă, iar cu ajutorul vizualizatorul care are un laptop, profesorul va putea lucra şi pentru cei de acasă, dar şi pentru cei din clasă, datorită unor senzori care vor prelua toate datele. Implementarea acestui sistem inteligent în şcolile din Bujoreni a fost inspirat de la alte instituţii de învăţământ smalt. În primă parte se vor achiziţiona 10 pachete, care se vor direcţiona către clasele primare. Din punctul meu de vedere, cea mai importantă investiţie care trebuie făcută într-o comunitate este în copii, deoarece ei reprezintă viitorul. Vin dintr-o familie de dascăli, iar şcoala a fost întotdeauna foarte importantă. Vom face o şcoală atractivă, mai ales că, în ultimii ani, tot mai mulţi părinţi au ales să îşi mute copiii la şcoli din Râmnic. Este nevoie şi la noi de o şcoală modernă, în care să folosim cele mai inteligente metode de predare”, a precizat primarul comunei Bujoreni.