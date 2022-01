DISTRIBUȚIE OLTENIA dotează cei 300 de elevi din programul Ucenic Electrician cu materiale profesionale pentru a face meserie

Cei aproape 300 de elevi înscriși în programul #UcenicElectrician au intrat în noul an cu materiale și echipamente profesionale, nelipsite din activitatea pentru care aceștia se pregătesc. Pentru că a face performanță înseamnă să ai truse și echipamente care să te ajute, Ucenicii Electricieni sunt susținuți și anul acesta cu astfel de instrumente:

• căști de protecție pentru vizitele în stațiile Distribuție Oltenia și ale partenerilor, pentru elevii de clasa a IX-a;

• salopete de lucru personalizate pentru toți elevii de clasa a X-a, care vor realiza sesiunile de practică în instalațiile DEO;

• truse tehnice pentru elevii de clasa a XI-a, utile inclusiv la realizarea temelor practice, pentru obținerea calificărilor, la sfârșitul anului școlar.



„Accesul la echipamente moderne reprezintă o prioritate în programul Ucenic Electrician încă din 2016 asigurându-le tinerilor condițiile pentru a face performanță, pentru a se adapta schimbărilor și a-și depăși limitele. Astfel, pe parcursul celor trei ani de studii, am adus tehnologia mai aproape de ei și am deschis noi oportunități de învățare și dezvoltare adresate elevilor, prin:

• laboratoare electrice de ultimă generație în liceele partenere, dotate cu echipamente moderne similar cu cele pe care Distribuție Oltenia le folosește în instalațiile sale;

• tablete oferite începând din anul 2020 pentru derularea școlii online și pentru a asigura cea mai bună pregătire în meseria aleasă;

• dotarea celor șapte unități școlare partenere cu panouri fotovoltaice pentru ca tinerii să poată interacționa cu tehnologia care produce energie verde direct de pe acoperișul clădirii în care învață;

• participarea la activități extracurriculare care susțin orele de practică, folosind kit-uri Arduino dedicate dezvoltării de proiecte în zona de energie verde, eficiență energetică sau case inteligente;

• manuale de inginerie electrică prin care tinerii înscriși să țină pasul cu inovațiile din domeniu”, au transmis reprezentanții Distribuție Oltenia.

2022 – un an cu momente cheie care ne aduc mai aproape de #viitorulenergiei

„Noul an promite deja noi activități în Clubul de practică, activitate extracurriculară începută în 2021, care reprezintă și o susținere financiară în plus față de bursele deja oferite celor cinci elevi din clasă. Noi ateliere și deprinderi personale și profesionale vor fi dobândite prin introducerea unui nou partener în program. Continuăm activitățile care ne aduc mai aproape de o nouă generație de profesioniști fie că sunt #UceniciLaFeminin sau #Digitali, fiind convinși că viitorul va fi pe cele mai bune mâini”, au mai precizat reprezentanții Distribuție Oltenia.

Pentru mai multe detalii despre proiectul Ucenic Electrician accesați: https://ucenicelectrician.ro/.

Sursă foto: Distribuție Oltenia

• Divizia Oameni și Brand din cadrul Distribuție Oltenia