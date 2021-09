Discursul Ursulei von der Leyen, urmărit de liceenii și voluntarii Centrului Europe Direct Vâlcea

Miercuri, 15 septembrie 2021, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat discursul său privind starea Uniunii Europene în 2021. Oficialul de la Bruxelles și-a început mesajul astfel:

„Robert Schuman spunea: «Europa are nevoie de un suflet, de un ideal și de voința politică indispensabilă pentru îndeplinirea acestui ideal». În ultimele douăsprezece luni, Europa a transpus în realitate aceste cuvinte. Am ales să trecem împreună prin cea mai mare criză sanitară mondială cu care s-a confruntat omenirea în acest secol, astfel încât fiecare parte a Europei să aibă acces echitabil la un vaccin care salvează vieți. Am ales să ne unim forțele pentru a trece împreună prin cea mai profundă criză economică globală din ultimele decenii prin intermediul NextGenerationEU. Și am ales, din nou, să traversăm împreună cea mai gravă criză planetară pe care a cunoscut-o vreodată omenirea, prin intermediul Pactului verde european”.

Și la EUROPE DIRECT Vâlcea a fost vizionat acest discursul, participând tineri liceeni și voluntari. Discursul integral este disponibil, în limba română, la acest link: https://ec.europa.eu/…/pressco…/detail/ro/speech_21_4701.

• Informații oferite de Dana RĂDULESCU și Ioana MAZILU-MANOLESCU – EUROPE DIRECT Vâlcea