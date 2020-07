Diaspora va avea un reprezentant în Consiliul Județean Vâlcea

Diaspora va avea reprezentant în Consiliul Județean Vâlcea, din rândul Umaniștilor. Costel Cristian Popa s-a întors în țară, în acest an, renunțând la job-ul de manager de proiect pe care l-a ocupat în ultimii ani în Belgia, pentru a trăi și munci alături de familia sa, acasă, în Vâlcea. Mai mult decât atât, a decis să intre în politică, în încercarea de a convinge și alți vâlceni care muncesc peste hotare, să revină în județul natal și să se implice în proiecte de dezvoltare locală.

În ultimii 25 de ani a lucrat mai mult peste hotare decât în România, dar parcă niciodată nu și-a dorit ca acum să revină în țară, pentru a încerca să fie schimbarea pe care și-o doresc mulți dintre cei nevoiți să muncească departe de familii.

„Am lucrat zeci de ani în Israel și în Belgia, dar nu am putut de fiecare dată să țin familia alături de mine, iar asta a fost cel mai greu. Au trecut prea mulți ani în acest fel și nu mai vreau să mă mulțumesc doar cu weekend-uri fugitive sau cu vacanțe de câte o săptămână alături de ai mei, ci vreau să petrec mai mult timp alături de ei, să le fiu aproape. Din cei trei copii doi au pornit deja pe drumul lor”, s-a destăinuit Costel Cristian Popa.

Pentru a pune umărul la susținerea unor proiecte locale de anvergură, care i-ar putea ajuta pe mulți dintre cei care își susțin familiile muncind departe de casă, a intrat în politică, în formațiunea pe care a considerat-o cel mai aproape de oameni și de progres, Partidul Puterii Umaniste (social-liberal), unde în scurt timp a fost ales președinte al filialei Râmnicu Vâlcea și desemnat vârf de lance pentru formațiunea Umanistă, la alegerile locale din acest an.

„Vreau să pun bazele unei construcții pe termen lung în Vâlcea, pentru vâlceni, adunând alături de mine oameni care își doresc progresul acestui județ, care se gândesc la semenii lor și care fac, nu doar vorbesc! Deja am reușit să găsesc câteva valori, care în ultimii ani au stat mai mult în umbră și care s-au săturat să lase județul pe mâna celor ce l-au condus în ultimii ani, doar în interes propriu.

Am lucrat foarte mulți ani departe de țară și de familie, încercând să le asigur copiilor mei un trai decent și un punct de pornire în viață. A fost greu, dar s-au întâmplat și multe lucruri frumoase! Mi-ar plăcea să implementez în Vâlcea modelul de corectitudine al autorităților și oamenilor de afaceri din Israel sau din Belgia și ideea că orele de muncă sunt pentru muncă, iar oamenii care se adresează instituțiilor statului au nevoie să fie sprijiniți, pentru a putea dezvolta proiecte mărețe. Pentru că pur și simplu asta e treaba autorităților!”, a declarat Costel Cristian Popa, adăugând că acestea sunt și motivele pentru care a îmbrățișat imediat campania umanistă „Stop Abuzurilor!”.

Constructor de când se știe, vâlceanul nu poate sta departe de muncă, chiar dacă a absolvit Managementul la Bioterra București și și-a câștigat dreptul de a fi șef. Are șantierul în sânge, pentru că multe din amintirile copilăriei, de pe când avea cel mult 10 ani, sunt legate de vacanțele petrecute pe șantierele Oltului, Avrigului, Scorei, Sâmbetei de Sus, Căprărețului sau Robești, unde lucra tatăl lui.

„La 14 ani am fost primul necalificat de această vârstă, angajat cu forme legale la Trustul de Construcții Hidroenergetice, iar la 17 ani și jumătate am ajuns în Israel, unde am început sa lucrez ca dulgher. După trei luni am fost numit șeful dulgherilor, iar după alte 6 luni, în care am făcut și cursuri, am devenit șef de șantier, cu carte de muncă, la Malibu Israel. Cel mai mare șantier pe care l-am condus a fost tot în Israel, unde coordonam aproximativ 3.000 de muncitori. Am trăit în 25 de ani satisfacții profesionale cât pentru o viață și îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat o soție care m-a susținut necondiționat și trei copii minunați”, a conchis umanistul, care speră să poată folosi toată această experiența profesională în județul său natal, ca membru al Consiliului Județean Vâlcea.